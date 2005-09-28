52 درصد پذيرفته شدگان دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دوره شبانه هستند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، دانشكده جديد التاسيس عمران و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد با 100 درصد پذيرش در دوره شبانه بيشترين تعداد ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره شبانه را به خود اختصاص داده است.

دانشكده هاي الهيات با 67 درصد پذيرش و علوم اداري و رياضي هر يك 63 درصد در نوبت دوم داراي بيشترين نسبت ورودي جديد شبانه در اين دانشگاه هستند و در مقابل دانشكده كشاورزي، آموزشكده كشاورزي شيروان، دانشكده هاي جديد التاسيس تربت حيدريه و منابع طبيعي با 100 درصد پذيرش در دوره روزانه كمترين نسبت قبولي در دوره شبانه را دارا هستند.

به گزارش "مهر"، تنها دانشكده اي كه هنوز پسران در ميان ورودي هاي جديد آن سهم بيشتري را در اختيار دارند دانشكده مهندسي است كه 30 درصد پذيرفته شدگان آن را دختران تشكيل مي دهند.