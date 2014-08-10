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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

زخمی شدن 3 خادم حرم امام هادی(ع)/ورود فابیوس به اربیل

زخمی شدن 3 خادم حرم امام هادی(ع)/ورود فابیوس به اربیل

زخمی شدن سه خادم حرم امام هادی(ع) بر اثر حملات خمپاره ای تروریستها و ورود وزیر خارجه فرانسه به اربیل از مهمترین اخبار عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در صلاح الدین اعلام کرد: بر اثر شلیک سه گلوله خمپاره به سامراء سه نفر از خادمان حرم امام هادی(ع) زخمی شدند.

این منبع بیان کرد: سه گلوله خمپاره امروز به سامراء شلیک شده است که سبب زخمی شدن سه نفر از خادمان حرم امام هادی(ع) شد. زخمی شدگان به بیمارستان نزدیک برای درمان منتقل شدند.

همزمان منابع عراقی از ورود لوران فابیوس به اربیل خبر دادند.

وزیر خارجه فرانسه در نشست خبری با حسین الشهرستانی سرپرست وزارت خارجه عراق بر تمایل کشورش برای ایجاد دولت وحدت ملی به عراق سخن گفته بود و هدف از سفر خود را ارائه کمک به آوارگان عراقی توصیف کرده بود.

کد مطلب 2347009

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