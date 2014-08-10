توجه چندانی به ظرفیتهای طبیعت گردی فارس نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش فارس و امضای تفاهمنامه همکاری این دو مجموعه با برشمردن مشکلات زیست محیطی فارس از جمله بحران آب، مسائل مربوط به فاضلاب، شکار بی رویه و تخریب و تجاوز به محیط زیست، افزود: از دیگر مشکلات ما زباله هایی است که ظرفیت ها استان را در حوزه طبیعت گردی از بین می برند.

وی با اشاره به اینکه در گردشگری فارس به طبیعت چندان توجهی نشده، گفت: ما در برخی نقاط و حتی در خود شهر شیراز به عنوان شهر ادب و فرهنگ، شاهد ورودی های زشتی هستیم.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست فارس ادامه داد: اینها مواردی هستند که باید اصلاح شوند و اعتقاد ما بر این است که آموزش افراد جامعه را باید از پایه و در سطوح مختلف شروع کنیم.

ابراهیمی کارنامی افزود: به این ترتیب که معلم ها در این راستا آموزش ببینند و بعد به طور مستقیم اطلاعات خود را به مخاطبان اصلی خود یعنی دانش آموزان منتقل کنند و دانش آموزان نیز این مطالب را به خانواده های خود انتقال دهند تا بتوانیم در پروسه زمانی مناسبی تعداد زیادی از احاد جامعه را در حوزه های زیست محیطی آموزش دهیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم ماحصل تفاهم نامه بین آموزش و پرورش و سازمان حفاظت از محیط زیست تغییر رفتار مردم در این راستا باشد.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست فارس بیان کرد: آموزش و پرورش در بحث توسعه پایدار بستر اصلی است که برای فراهم آوردن این توسعه باید خوب و دقیق کار کند و اطلاعات خوبی در اختیار داشته باشد.

ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: اگر به دنبال رشد و چشم اندازی برای توسعه هستیم و قصد داریم در بین کشورهای خاورمیانه، جهان اسلام و در کل دنیا جایگاهی برای خود به دست آوریم، رعایت مولفه هایی از جمله محیط زیست سالم ضروری است.

وی گفت: آموزش چهره به چهره معلم ها عملی است که می تواند ما را به سمت اهدافی که داشته ایم رهنمون سازد.

به گزارش مهر، در این دیدار تفاهم نامه ای در خصوص آموزش چهره به چهره 70 درصد معلمان فارس در حوزه های زیست محیطی تا پایان سال، امضا شد.