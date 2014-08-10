انتقاد اصناف از بسته خروج از رکود دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه اصناف در بسته خروج از رکود دولت دیده نشده اند، گفت: بخشی از این نادیده گرفتن جامعه صنفی در سیاست‌گذاری دولت به منظور خروج از رکود مربوط به عدم ارائه برنامه از سوی اصناف بوده و بخشی دیگر مربوط به نادیده انگاشتن جامعه صنفی از دید وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس اتاق اصناف ایران از تشکیل کارگروهی زیر نظر معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به منظور اصلاح قانون صنفی خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه تلاش دارد تا ضرورت اتاق اصناف ایران در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور دفاع کند.

وی تصریح کرد: واگذاری امور صنفی به اتاق اصناف، برگشت سهم اصناف از وصولی جرایم واحدهای صنفی و تدوین آیین نامه ها از جمله برنامه های اتاق اصناف ایران است.

به گفته فاضلی تشکیل کارگروه سه جانبه میان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به منظور هم افزایی و توانمندی اقتصاد بخش خصوصی و ایجاد بستر لازم برای برنامه ریزی کارآمد و موثر مهمترین موضوع مورد پیگیری در شرایط فعلی است.

وی از انحلال اتحادیه های کشوری خبر داد و گفت: برخی اتحادیه های کشوری علی رغم انحلال باز هم از ذینفعان خود و نام این اتحادیه ها سوء استفاده می کنند که در صدد اصلاح آنها هستیم.

فاضلی با تاکید بر اینکه برنامه های کوتاه مدت به ایجاد آرامش در بازار کمک می کنند، خاطرنشان کرد: با تلاش های صورت گرفته در سال جاری توافقنامه مالیاتی با سازمان امور مالیاتی برای کمک به اصناف به امضا رسیده تا بتوان بخشی از مشکلات مالیاتی این بخش اقتصادی را حل کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران از برگزاری دو نمایشگاه توانمندی اصناف با مشارکت اتاق بازرگانی هرات و اتاق اصناف در اردبیل عراق خبر داد.