به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد آتشزر پیش از ظهر یکشنبه در دوازدهمین نشست مدیریت بحران مدیران کلان شهرهای کشور که در ساختمان شهرداری با حضور مدیران بحران استانها و رئیس سازمان بحران کشور برگزار شد، ضمن بیان اینکه بسیاری از بحرانها را میتوان از قبل پیش بینی کرد، گفت: امروز بسیاری از بحرانها و حوادث دست ساز بشر است و وقوع حوادث طبیعی را تشدید میکند.
وی اظهار کرد: ما جهان سومی هستیم و کشورهای توسعه یافته تمام صنایع آلاینده و خطرناک را به سمت کشورهای جهان سوم انتقال میدهند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم مهمترین مشکل در بحران را مسئله مدیریت دانست و گفت: نبود مدیریت واحد شهری مهمترین مشکل در ساخت و سازها است و لذا کشور و نظام باید روی این موضوع تمرکز کند.
وی با بیان اینکه شهرداری ساخت و سازهایی را مجوز میدهد که نظارتی روی آنها ندارد، افزود: در بسیاری از نقاط دنیا شهرداریها مدیر آن شهر هستند و از اختیارات کافی برخوردار هستند و تازمانی که در کشور ما اینگونه نشود بحرانها همچنان خسارت به بار میآورند.
باید به سمت یک مدیریت واحد در شهرها رفت
حجت الاسلام آتش زر تأکید کرد اداره شهرها باید به سمت یک مدیریت واحد برود و نظام روی این موضوع باید تصمیم جدی بگیرد.
وی در پایان سخنان خود گفت: علاوه بر تمام مسائل باید این را در نظر داشت که هیچگاه نباید از یاد خدا غافل شد و در بحرانها با توکل بر خدا مشکلات را حل کرد.
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