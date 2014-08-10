برگزاری تجمع ما فرزندان غزه ایم با حضور اعضای شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال درخواست سازمانهای مردم نهاد شهر تهران برای برگزاری تجمعی اعتراضی به منظور اعلام انزجار از جنایات نسل کشی و کودک کشی رژیم صهیونیستی، صبح امروز تجمع «ما فرزندان غزه ایم» مقابل شورای شهر تهران، با حضور اعضای شورای شهر، سمن ها در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، کودکان، زنان، صلح، دفاع مقدس، جانبازان و معلولان، ورزشکاران و هنرمندان همراه با جمعی از خانواده های معظم شهدا خصوصا شهدای هسته ای برگزار شد و تجمع کنندگان اعتراض خود را نسبت به اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی و سکوت مجامع بین المللی با نگارش بیانیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند.

بر پایه این گزارش اعضای شورای شهر که در جلسه غیرعلنی شورا حضور داشتند، همگی در این مراسم حضور یافته و احمد مسجد جامعی، رییس شورای شهر تهران و الهه راستگو، رییس ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد به ایراد سخن پرداختند.

در این مراسم کودکان بسیاری حضور داشتند که اسباب بازی هایشان را برای اهدا به کودکان غزه همراهشان آورده بودند.

براساس این گزارش مراسم تشییع پیکرهای کودکان غزه به صورت نمادین برگزار شد.

همچنین چهره هایی از میان هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران هم حضور داشتند که از آن جمله می توان به حضور رییس فدراسیون ووشو، عموپوررنگ، امیر محمد اشاره کرد. همچنین سروش کریمی هنرمند ارزشی صدا و سیما نیز در این مراسم به صورت داوطلبانه ترانه" اینجا غزه هست و من تو را دوست دارم " را اجرا کرد. آهنگ سازی و شعر این ترانه را سروش کریمی و تنظیم آن را باربد زارع انجام داده است .

در این مراسم که حضور کودکان در گروه های سنی مختلف به آن جلوه ای ویژه بخشیده بود، آرمیتا دختر شهید هسته ای رضایی نژاد متنی را خطاب به کودکان غزه خواند و به آنها اطمینان داد که همه فرزندان ایران زمین با آنها احساس همدردی می کنند و بچه های غزه تنها نیستند.

براساس گزارش خبرنگار سمن شورا کودکان کار و بهزیستی نیز با هماهنگی سازمان های مردم نهاد مرتبط در این تجمع حضور یافتند تا مراتب همدلی و همدردی خود را با کودکان غزه اعلام کنند.

در پایان این مراسم که NGOهای مختلف و البته آتش نشانان داوطلب هم در آن حضور داشتند، بیانیه ای خطاب به بان کی مون، ذبیرکل سازمان ملل توسط خانم دکتر شاهسوند قرائت شد.

در تجمع «ما فرزندان غزه ایم» اشعاری توسط انجمن های ادبی اقوام مختلف کشور نیز اجرا شد.

رئیس شورای شهر تهران : تا آخرین نفس از حقوق مردم غزه حمایت می کنیم

رئیس شورای شهر تهران گفت: رژیم غاصب اسرائیل علاوه بر اینکه یک رژیم کودک‌کش است یک رژیم پلشت، جانی و خونخوار هم محسوب می‌شود.

احمد مسجدجامعی در تجمع سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران در حمایت از کودکان غزه که صبح امروز در مقابل شورای شهر تهران برگزار شد، اظهار داشت: ابتدا از همه مردم عزیز کشور در طول ایامی که رژیم اشغالگر قدس تجاوز دیگری را به سرزمین ارجمند، تاریخی و آیینی و دلاور غزه آغاز کرده و همه مردم ایران در شکل‌های مختلف از جمله با برگزاری نشست‌ها، راهپیمایی‌های خودجوش انزجار خود را نشان دادند تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد: این رژیم مشروط روی دیگری از خود به نمایش گذاشت و نشان داد به یک رژیم کودک‌کش تبدیل شده است.

رئیس شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: رژیم منفور شده اسرائیل یک رژیم پلشت، جانی و خونخوار است و این در حالی است که هفته‌های گذشته شاهد حملات وحشیانه از سوی رژیم صهیونیستی بوده‌ایم.

مسجدجامعی با بیان اینکه شادی و زندگی کردن حق همه کودکان است، گفت: داشتن زندگی آرام، پدر و مادر و زیستن در سایه پدر و مادر حق هر کودکی است که شاهد هستیم رژیم غاصب اسرائیل این حق را از کودکان غزه گرفته است.

وی گفت: تمام میثاق‌های بین‌المللی حق تحصیل برای کودکان و داشتن سرزمین برای آنها امری واجب محسوب می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: 17 مرداد روز خبرنگار بود و شاهد هستیم که حضور خبرنگاران مستقل در سراسر جهان باعث برملا شدن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین بود و خبرنگاران آزاد و مستقل در فضای مجازی و غیرمجازی این جنایات را به تصویر کشیدند.

رئیس شورای شهر خطاب به جمع حاضر اظهار داشت: ما اعضای شورای شهر در کنار شما و در برابر شما تعهد می‌کنیم تا آخرین نفس در کنار مردم مظلوم غزه خواهیم بود و از حقوق آنها حمایت خواهیم کرد چرا که همه ما فرزندان غزه هستیم.

اعلان بیانیه تجمع «ما فرزندان غزه ایم» به زبان فارسی

متن بیانیه به شرح زیر است:



به نام خدا



جناب آقای بان کی مون، دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

با سلام و احترام



با توجه به جنایت های دهشتناک انجام شده اخیر در غزه، به عنوان نمایندگان سازمان های مردم نهاد تهران خواسته های سازمان های غیردولتی و کنشگران اجتماعی را خطاب به شما ابراز می داریم.



متاسفانه مدت یک ماه است که شاهد خشونت و نسل کشی در گوشه ای از زیست منطقه غرب اسیا؛ عضو ناظر سازمان ملل، به نام فلسطین، غزه می باشیم، که روح جامعه بشریت و کرامت انسانی را خدشه دار نموده است. اما دریغ از عکس العملی قاطعانه و عملی از طرف دولت ها و مدعیان حقوق بشر علیه جنایات جنگی و نقض قوانین حقوق بین الملل از سوی سیاستگزاران غیرمتعهد.



با نگاهی سطحی بر تاریخ 66 ساله این منطقه، شاهد کشتارهای خونین هم چون جمعه سیاه، دیر کفر قاسم، صبرا و شتیلا، غزه و... بوده ایم که هم چون لکه ننگی بر دامان همه بشریت باقی مانده است. جنگ همواره مصیبتی برای تمام جهانیان خصوصا کودکان، زنان،معلولان ، سالخوردگان و اصولا غیرنظامیان است و تا امروز نیز ادامه دارد و بیشترین تلفات و آسیب ها را این گروه ها متحمل می شوند.



جناب آقای دبیرکل



سازمان ملل متحد بر مبنای پشتیبانی از صلح جهانی و جلوگیری از خشونت و بی عدالتی شکل گرفت و نخستین ماده در آرمان های والای منشور، حفظ صلح و امنیت بین المللی از طرق فراهم آوردن موجبات کاهش و حل و فصل اختلافات بین المللی با شیوه های مسالمت آمیز و دیپلماتیک مصوب گشته.

حقوق بشر دوستانه، حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات شامل مجموعه ای از قواعد، معاهده ای یا عرفی بین المللی است که به چند مورد آن اشاره می نماییم؛

1. معاهدات مربوط به حمایت از قربانیان جنگ که شاخص ترین آن ها کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949،

2. بند 6 ماده 51 کنوانسیون،

3. معاهدات حقوق بشر دوستانه،

4. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ICC (ماده 8)،

5. مصادیق بند 2، ماده 81،

6. ماده 7 مصادیق در چهارچوب اهداف مغرضانه نسبت به افراد بیگناه (محاصره، ممنوعیت رفت و آمد و بازرسی های غیرمجاز و...)،

7. پروتکل های الحاقی 1977،

8. معاهدات مربوط به محدودیت یا ممنوعیت انواع سلاح ها از جمله شیمیایی، بیولوژوی و میکروبیولوژی،

9. معاهدات مربوط به حفاظت از اهداف خاص در طول مخاصمات از جمله اماکن مذهبی-فرهنگی و درمانی-آموزشی،

10. معاهدات مربوط به مسئوولیت دولت ها و افراد ناقض حقوق بشر دوستانه که عمدتا موسس ساز و کارهای قضایی و کیفری برای مقابله با مرتکبین جنایات جنگی و جبران خسارات مادی-معنوی از دولت ها و افراد قربانی،

اما متاسفانه همیشه بیشترین قربانی ها در این درگیری ها کودکان و زنان هستند که مصائب و آسیب های روانی وارده بر آن ها سالیان طولانی بعد از اتمام جنگ ادامه دارد. آخرین نمونه این نقض مکرر قوانین طی این مدت یک ماهه، شب و روزهای آتش و خون که از نیل تا فرات خصوصا غزه اتفاق افتاده و وجدان بشری را شرمگین نموده است و کاملا برخلاف معاهدات مصوبه سازمان ملل متحد می باشد.



جناب دبیرکل

آمار جنایت های انجام شده تا پیش از 72 ساعت آتش بس به قرار ذیل است؛

1. 1800 نفر کشته که بیش از 84% آن غیرنظامیان و از این میان بیش از 400 کودک شناسایی شده است. 10000 مصدوم که تنها 16% آن نظامی بوده اند.

2. تخریب های انجام شده برخلاف حقوق بین الملل بوده: 17 بیمارستان مورد حمله قرار گرفته که موجب تعطیلی 10 بیمارستان شده است. حمله با راکت به ده ها آمبولانس، اتوبوس و خودروهای امدادرسان.

3. حمله به کادر 102 نفره پزشکی که 19 نفر کشته داشته است.

4. حمله مستقیم به مدارس، مساجد و آژانس های امدادرسانی از جمله مراکز و مدارس سازمان ملل متحد.

بنابراین مشاهده می گردد، رژیم اشغالگر قدس با نقض بارز کنوانسیون چهارگانه ژنو و الحاقات آن که در قوانین عرفی و بین المللی و حقوق بشر و دو اصل بنیادین که شامل تفکیک و تناسب الزامی است در نظر نگرفته و دست به نسل کشی زده و با اقدام هایی کورکورانه و ضد بشری که می تواند، عواقب بسیار وخیمی را برای جامعه بشریت داشته باشد، اقدام نموده.

ما سازمان های مردم نهاد و کنشگران جامعه مدنی ایران، ضمن محکوم کردن و ابراز انزجار از اعلام تروریسم دولتی و ضد بشری اسراییل، خواهان اجرایی شدن موارد ذیل هستیم؛

1. درخواست توقف کامل حملات و خودداری از هرگونه اقدام به تجاوز و کشتار در آینده، به بهانه های واهی.

2. رفع محاصره بدون قید و شرط نوار غزه و بازگشایی فوری تمامی راه ها و گذرگاهی مرزی.

3. تاکید بر ضرورت امدادرسانی فوری به مردم غزه و درخواست از همه سازمان های تخصصی بین المللی برای ارسال کمک های انسان دوستانه حیاتی.

4. محاکمه بانیان کشتار غیرنظامیان و کودکان و زنان بیگناه به عنوان جنایت کاران جنگی.

5. تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور نمایندگانی از سازمان های غیردولتی صلح طلب و ضد خشونت از سراسر جهان.

ما سازمان های مردم نهاد تهران ضمن محکوم کردن اعمال ضد بشری انجام شده از دول عضو سازمان ملل متحد تقاضای تشکیل یک دادگاه واقعی برای بررسی جنایات انجام شده و اجرای عدالت هستیم.

به امید جهانی پر از داد و صلح

با تقدیم احترام

سازمان های مردم نهاد شهر تهران