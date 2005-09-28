عضويت در شوراي شهر ؛ شغل يا خدمت؟ مجلس به شائبه ها پايان دهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در تازه ترين اظهار نظر پيرامون حضور همزمان تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در دولت و شوراي شهر ، به تهيه استفساريه از سوي نمايندگان مجلس اشاره داشته و اينكه به زودي تكليف مشخص خواهد شد .

بر اساس ضوابط مندرج در قوانين مربوط به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، افراد مي بايست از مناصب دولتي خود خارج شوند تا بتوانند در شوراي شهر عضويت يابند .

بنابراين اگر اجراي چنين قانوني الزامي است ، بايد نسبت به حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت و شوراي شهر نيز تفسير به عمل آيد .

هرچند يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ، روز گذشته از مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس با اين امر و غير قانوني خواندن چنين حضوري خبر داده بود .

از سوي ديگر رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز همواره در حواشي برنامه هاي خبري با خبرنگاران بر اين موضوع كه حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت و شوراي شهر هيچ مغايرتي با قانون ندارد تاكيد نموده است .

البته مهدي چمران در عين حال متذكر شده كه در صورت مخالفت مجلس با چنين رويه اي ، حضور در شوراي شهر تهران اولويت اصلي او خواهد بود .

به گزارش خبرنگار مهر ، مركز پژوهش هاي مجلس پس از بررسي اين موضوع ، حضور همزمان اعضاي شوراي شهر را در سمت مشاورت، معاونت، وزارت و مسئوليت اجرايي خلاف قانون عنوان كرده است.

البته مسعود زريبافان ، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران و دبير هيات دولت ، در اظهار نظري متفاوت اعلام داشته كه عضويت در شوراي شهر شغل نيست !

بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه حضور سه عضو شوراي شهر در مجموعه دولت ، تنها شغل آنها محسوب مي شود كه البته تفسير اين موضوع بر عهده مجلس خواهد بود تا بتواند به تمامي اين شائبه ها پايان دهد .