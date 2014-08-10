ساماندهی بازارچه اوقاف شهرداری کرمان/ مستاجرین اجاره های معوقه به اوقاف را پرداخت کنند

به گزار خبرنگار مهر، مصطفی بساوند ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات بازارچه اوقاف شهرداری در محل مشتاقیه کرمان گفت: با مدیریت جدید که تعامل خوبی را بی شک با بازاریان خواهد داشت به سمت ساماندهی این بازارچه خواهیم رفت و یکی از اهداف ساماندهی این بازارچه این است که محصولات با قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر و بیشتر به خریداران عرضه شود.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه هزینه این بازارچه صرف بچه های بی سرپرست در کانون دیلمقانی می شود تبلیغی نیز برای وقف و موقوفات نیز خواهد بود تا مردم در این زمینه تشویق و در زمینه وقف بیشتر کار کنند.

بساوند در ادامه تصریح کرد: مستاجرین اجور معوقه خود را در این بازارچه پرداخت کنند تا از نظر قرارداد اجاره به روز شوند و مستاجر و بدهکاری نسبت به اوقاف در این بازارچه وجود نداشته باشد.

لزوم پرداخت به موقع اجاره های اوقاف

وی با اشاره به پرداخت اجاره های مغازه ها گفت: اجاره ها طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری باید پرداخت و نرخ ها نیز توسط اصناف تائید شود و از نظر بهداشتی نیز باید مورد تائید سازمان بهداشت باشد.

بساوند افزود: با توجه به اینکه این محل موقوفه است با پرداخت به موقع اجاره ها به ایتام و افراد بی سرپرست رسیدگی بیشتری خواهد شد بنابراین به این مسئله باید توجه بیشتری نشان داد.

حجت الاسلام فخرالدین مهدوی خانوکی نیز که مدیریت جدید بازارچه اوقاف شهرداری را به عهده دارد گفت: به پیشنهاد اداره اوقاف به عنوان نیروی برون سپار از اداره به عنوان مدیریت موقوفه بازارچه اوقاف مشتاق مشغول به خدمت شده ام.

وی افزود: این بازار پیش از این پرورشگاهی بوده است که بعد از تخریب تبدیل به بازارچه میوه و تره بار شده است که عده ای در آن مشغول به کار هستند و درآمد حاصل از آن ها در جیب بچه های بی سرپرست پرورشگاه دیلمقانی می رود.

وی با توجه به عدم نظارت درست بر این بازارچه گفت: باید با گرانفروشی و توهین به مشتریان در این بازارچه برخورد و در خصوص ناامنی نیز باید چاره اندیشی شود.

مهدوی خانوکی در ادامه بیان داشت: حدود یک سال قبل مقبره مشتاقیه با مقبره شیخ بحرینی با وجود مشکلات فراوان به من سپرده شد که در این مدت یکسال خوشبختانه سروسامان گرفت و برنامه های فرهنگی و مذهبی زیادی در آن ها انجام شد.

صرف 180 میلیون تومان هزینه برای احیاء مقبره شیخ بحرینی

وی افزود: مقبره شیخ بحرینی در نزدیکی مقبره مشتاقیه از حالت تخریب به یک ساختمان جدید تبدیل شد که بیش از 170 یا 180 میلیون تومان هزینه برده که هزینه آن از هیچ ارگان یا اداره ای گرفته نشده است و تنها با کمک خیرین بنا بازسازی شد.

وی با بیان اینکه یک سری کارهای عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و تبلیغی باید برای این بازارچه انجام شود، گفت: در زمینه عمرانی کارهایی چون رنگ، کف سازی، لوله کشی آب، عوض کردن درب های ورودی، استاندارد کردن میزها، درست کردن سرویس های بهداشتی، نور بازارچه، پشت بام، فاضلاب، تابلوهای مغازه، احیا کردن زمین های خالی در این محدوده، نصب دوربین مداربسته، ایجاد پارکینگ ، نظارت بر نرخ ها باید انجام شود.

حذف دست واسطه ها در خرید و فروش میوه و سبزیجات

مدیریت جدید بازارچه اوقاف حجت الاسلام مهدوی خانوکی افزود: همچنین در بخش فرهنگی بناست برنامه هایی چون شنا، فوتبال، نماز جماعت، مراسمات مذهبی، پخش اذان در بازارچه و... و در بخش اقتصادی آن که مهم ترین اصل است باید بتوانیم دست واسطه ها را در خرید و فروش میوه و سبزیجات حذف کنیم و با این کار یقینا محصول بازارچه ارزان فروخته می شود و فروش بازار نیز بالا خواهد رفت و متعاقبا درآمد نیز بالاتر خواهد رفت.

این مسئول وجود پارکینگ را نیز در این محل را از ملزومات بازارچه دانست که مغازه داران و مشتریان با اطمینان خاطر اتومبیل خود را پارک و خرید خود را انجام دهند.

وی افزود: در این میان تنها پنج نیرو برای سروسامان دادن به وضعیت بازار مشغول شده اند که طرح نظرسنجی از بازاریان بازارچه نیز انجام شده و بر طبق آن برنامه ریزی های اولیه برای اجرای طرح صورت گرفته است.

مهدوی خانوکی همچنین گفت: نرخ افزایش یا کاهش کرایه مغازه ها در بازارچه تنها به دست دادگستری است که با دریافت مبلغی به عنوان حق کارشناسی مشخص می کنند که هر شخص چه مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت کند که در رابطه با حق کارشناسی مبلغ 150 هزار تومان بوده است که با صحبت در رابطه با وضعیت فروشندگان بازارچه و مغازه داران 50 هزار تومان کسر و تنها مبلغ 100 هزار تومان هر یک سال و نیم یا دو سال یک بار باید کارشناسی و مبلغ پرداخت شود و در حال حاضر مدت دو سال است که حق کارشناسی مغازه ها پرداخت نشده است.

وی در پایان گفت: خواهشی که از مسئولین برای رونق بخشیدن به بازارچه مشتاقیه داریم این است که در موضوعات مختلف همکاری های لازم را با مدیریت بازارچه داشته باشند و همچنین از مستاجرین گرامی تقاضای قانونمندی و همکاری با عوامل اجرایی در بازارچه را داریم.