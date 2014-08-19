2 روش دریافت آب بها از کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان گفت: این وزارتخانه از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اجرای طرح های آب و فاضلاب در مناطق شهری و روستایی کشور حمایت و استقبال می کند.

وزیر نیرو اظهارداشت: یکی از برنامه های مهم دولت در این زمینه جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح های مختلف در حوزه آب و فاضلاب در کشور به صورت بیع متقابل و B.O.T است.

وی با استقبال و حمایت از حضور بخش خصوصی در صنعت آب و برق کشور گفت: حضور این بخش در صنعت آب و برق افزون بر ایجاد زمینه های اشتغال زایی، می تواند امور اجرایی را نیز شتاب بخشد.

چیت چیان با بیان اینکه ورود بخش خصوصی انگیزه لازم را به منظور رقابت سالم و موثر در این صنعت در کشور ایجاد می کند افزود: استقبال وزارت نیرو از حضور بخش خصوصی تنها منحصر به طرح های آب و فاضلاب نبوده و این وزارتخانه در اجرای سدها، اجرای ایستگاه های پمپاژ و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز در بسیاری از انواع طرح های مدنظر وزارت نیرو از حضور بخش خصوصی استقبال می کند.

وزیر نیرو در زمینه آب بهای دریافتی از کشاورزان بیان داشت: در مناطقی که کشاورزان از شبکه مدرن استفاده می کنند 3 درصد و در مناطقی که از شبکه سنتی استفاده می کنند یک درصد از بهای محصولات کشاورزی بابت حق آب بها از کشاورزان دریافت می شود.

وی افزود: میزان محصولات و وضعیت تولید آنها در هر منطقه توسط وزارت کشاورزی بر اساس شرایط هر استان تعیین شده و وزارت نیرو در این زمینه دخالتی ندارد.

چیت چیان با تاکید بر بالا بردن راندمان آب کشاورزی در کشور تصریح کرد: حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان از اولویت های وزارت نیرو بوده و این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای ایجاد تسهیلات به کشاورزان به کار می گیرد.