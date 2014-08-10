گیلان از کمبود فضای کتابخانه ای رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی عصر یکشنبه در نشستی که با هدف تاسیس انجمن خیران کتابخانه ساز گیلان در فرمانداری رشت برگزار شد، افزود: انجمن خیران کتابخانه ساز کشور از سال 89 فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در 29 استان و 140 شهرستان شعبه دارد.

وی با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت خیران کتابخانه ساز باید در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: انجمن خیران کتابخانه ساز کشور با انجام اقدام های موثر در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی گام بر می دارد، ادامه داد: ارتقای فرهنگ کتابخوانی در گرو بهره گیری از ظرفیت و توانمندی های کشور بوده و توجه به این مهم ضرورتی انکار ناپذیر است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار گیلان نیز در این جلسه ازخیران کتابخانه ساز با عنوان "خیران یاوران کتابخانه ها هستند" یاد کرد و گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه در گرو همیاری خیران کتابخانه ساز است.

محمد احمدی پوربا تاکید بر اینکه خیران کتابخانه ساز درکی وسیع از مسائل فرهنگی و تاثیر آن در زندگی مردم دارند، افزود: توسعه فرهنگ کتاب و کتاب و کتابخوانی جامعه را از رکود فرهنگی باز می دارد.

وی اظهار داشت: افزایش مطالعه عمق آگاهی و سواد جامعه را وسعت می بخشد و توسعه بیش از پیش کشور را موجب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست ربیع منتصر کوهساری، محمد حسن اصغرنیا، پروین صفارنیا، اردشیر پورحسین، رجبعلی احمدی، سهیل اسلامی، حسین گلبرگ، سید طیب حسینی و ابوالقاسم یحیی پور به ترتیب با کسب 16، 15، 13، 9، 9، هشت، هفت، شش و سه رای به عضویت هیئت امنای انجمن خیران کتابخانه ساز گیلان در آمدند.

علاوه بر این علی سفیدروح و عنایت الله ملکی به ترتیب با کسب پهر و سه رای به عنوان اعضای علی البدل این انجمن معرفی و سید رضی فلاح پای به همراه غفور منصوری به ترتیب با کسب 15 و شش رای به عنوان بازرس انتخاب شدند.