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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۳۷

وزیر حقوق بشر عراق:

فرار بیش از 20 هزار ایزیدی/قتل عام 500 نفر به دست داعش

فرار بیش از 20 هزار ایزیدی/قتل عام 500 نفر به دست داعش

فرار بیش از 20 هزار ایزیدی به اقلیم کردستان عراق و قتل عام 500 نفر به دست داعش از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر حقوق بشر عراق اعلام کرد که تروریست های داعش دستکم 500 نفر از ایزیدی های این کشور را به قتل رسانده اند و آنها را در گورهای دسته جمعی دفن کرده اند.

گفته می شود تروریست ها شماری از این افراد را زنده به گور کرده اند و برخی از آنها را سوزانده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که بیش از 20 هزار نفر از ایزیدی های عراق که اغلب آنها زن و کودک هستند توانستند با کمک نیروهای پیشمرگ از طریق کوه های سنجار و خاک سوریه فرار کنند و به اقلیم کردستان عراق بازگردند.

جنایات تروریست های داعش علیه اقلیت ها در عراق به حدی است که واکنش مقامات جهانی را برانگیخته است. گروه داعش زنان مسیحی و ایزیدی را به اسارت می گیرد و در بازار مخصوصی که راه اندازی کرده است به عنوان کنیز می فروشد.

کد مطلب 2347105

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