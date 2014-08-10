مصوبه تخصیص 100 درصدی اعتبارات عمرانی لرستان به دستگاهها ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان لرستان یک مصوبه بسیار خوبی برای این استان به تصویب رسید به طوریکه بسیاری از استانها در تماس با مسئولان لرستان در مورد چگونگی گرفتن این مصوبه سوال می کنند.

وی این مصوبه را تخصیص اعتبارات عمرانی و سفر به صورت 100 درصد برشمرد و بیان داشت: اگر این کار صورت بگیرد که حتما انجام می شود می تواند ظرفیت مهمی برای توسعه لرستان باشد.

استاندار لرستان یادآور شد: اگر هیچ مصوبه ای را پیگیری نکنیم و همین یک مصوبه را پیگیری کنیم می توانیم برای سبد چهار هزار میلیارد تومانی نیاز استان به سرمایه گذاری یک منبع خوبی را تامین کنیم.

بازوند با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای نهایی شدن مصوبات سفر رئیس جمهور افزود: در پیگیریهایی که در این زمینه وجود دارد به صورت مکتوب این مصوبه را به همه دستگاهها ابلاغ خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های اضافه شده به قانون بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس بیان داشت: هرساله در جریان تصویب بودجه ممکن است لایحه دستخوش تحولات و تغییراتی شده و در کمیسیون تلفیق مجلس برخی پروژه ها اضافه و منابع آنها تعریف شود.

استاندار لرستان ادامه داد: این پروژه ها توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند و برای لرستان پروژه های خوبی هستند.

بازوند با اشاره به گنجاندن پروژه هایی مانند راه روستایی و مجتمعهای آبرسانی روستایی از سوی کمیسیون تلفیق در قانون بودجه عنوان کرد: این پروژه ها برای لرستان پروژه های خوبی هستند چرا که به طور مستقیم با رفاه مردم مناطق محروم در ارتباط هستند که باید از این فرصت هم استفاده کرده و بتوانیم سهم استان را در این بخش محقق کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه 10 پردیس دانشگاه فرهنگینان ردیف بودجه ملی خواهند گرفت یادآور شد: در این راستا طی جلسه ای با معاون این دانشگاه داشتیم قول دادند که اولین ردیف ملی پردیس دانشگاه فرهنگیان در سال 94 را به لرستان اختصاص بدهند.