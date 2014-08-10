آزمون تخصصي حفظ قرآن كريم در مشهد برگزار شد

كارشناس دارالقرآن كريم تبليغات اسلامي خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر از برپايي اين آزمون در چهار رشته حفظ پنج جزء، حفظ10 جزء، حفظ 20 جزء و حفظ كل خبر داد.

مهدي رمضاني با بیان اینکه اين آزمون با حضور 267 شرکت کننده مرد و زن برگزارشد؛ افزود: این آزمون به صورت شفاهی و همزمان برای سه استان خراسان رضوي، شمالی و جنوبی برگزار شد.

وي همچنين از بازديد رئيس سازمان دارالقرآن كشور از مركز تخصصي حفظ قرآن كريم شهيد گنج آبادي و برخي از جلسات قرآني مشهد خبر داد.

رئيس سازمان دارالقرآن كشور در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار کرد: مراكز تخصصي حفظ قرآن كريم در خراسان رضوي مي توانند از ظرفيت هاي سازمان تبليغات اسلامي به عنوان ستادي براي مديريت و هدايت جريان حفظ قرآن در استان استفاده كنند.

مهدي قره شيخ لو گفت: مراكز تخصصي حفظ قرآن بايد مراكز حفظ قرآن سطح خراسان رضوی را تحت پوشش قرار داده و حمایت کنند.

وی تأكيد كرد:‌ در حفظ آیات قرآن نبايد به حفظ كل قرآن تاکید شود و این ظرفیت وجود دارد که براي اقشار خاص آيات خاصي را به عنوان حفظ موضوعي در نظر بگیریم.

وي با تاکید بر اهمیت گسترش مراكز تخصصي حفظ قرآن در کشور، بیان کرد: برای تحقق این موضوع نیازمند کار مطالعاتی دقیق و تشکیل اتاق فکر هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: سازمان دارالقرآن آمادگی حمايت از جلسات حفظ قرآن در مراكز تخصصي حفظ قرآن در سراسر کشور را دارد.

رئيس سازمان دارالقرآن كشور از جلسات محلی قرآن در کشور به عنوان پتانسیلی برای توسعه فعالیت های قرآنی در کشور یاد کرد و گفت: برگزارکنندگان و اساتید در این جلسات که در مناطق روستایی کشور ملا نامیده می شوند عمر خود را صرف ترویج معارف قرآنی می کنند.

وی تاکید کرد: فعالیت مدرسان قرآنی در جلسات محلی بدون چشمداشت و جهادی است و در همین جلسات بسیاری از نخبگان قرآنی کشور تربیت شده اند.

گفتنی است، آزمون خواهران در محل ساختمان آموزش اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي و برادران در سالن جلسات اين اداره كل برگزار شد.