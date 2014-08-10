دلایل دخالت نظامی آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم در مطلبی با اشاره به حملات آمریکا به داعش در عراق آورده است: آمریکا در هر کشوری در خاورمیانه که دخالت کرد، جز ویرانی به بار نیاورده است و اوضاع عراق، لیبی و افغانستان گواه این مدعاست.

این رسانه می نویسد: دخالت نظامی آمریکا این بار به بهانه نجات طایفه ایزیدی که دولت اسلامی آنها را آواره کرده است رخ می دهد. درست است که تروریستهای داعش دست به اقدامات وحشی گرانه می زنند اما دخالت آمریکا برای نجات نوری المالکی و ممانعت از سقوط اربیل که آمریکا و غرب میلیاردها دلار در آن سرمایه گذاری کرده اند صورت می گیرد. هدف ممانعت از سقوط چاههای نفت کرکوک و اطراف آن در دست گروهک داعش است.

اما بعید است که حملات هوایی بتواند کارساز باشد زیرا اگر اینگونه بود نظام سوریه که علیه داعش در الرقه و سوریه از نیروی هوایی استفاده می کند و دولت عراق که در موصل و الانبار علیه آنها از نیروی هوایی بهره می برد باید موفقیتی به دست می آوردند. گروهک داعش مانند رژیم قذافی نیست.

اوباما از ترس خسارات سنگین از اعزام نیروی زمینی به عراق بیم دارد اما حملات هوایی هم کارساز نیست. از سویی دخالت نظامی آمریکا در عراق این سئوال را ایجاد می کند که چرا آمریکا در غزه اقدامی نمی کند و حتی جرات محکومیت اقدامات و تجاوزگری های اسرائیل را ندارد.

رای الیوم در پایان می نویسد: هدف از دخالت نظامی آمریکا تامین منافع شرکتهای نفتی آمریکا و اروپایی در عراق است.