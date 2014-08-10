ورودی شهرهای مختلف لرستان از وجود نخاله های ساختمانی پاکسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور ظهر یکشنبه در کارگروه پسماند استان لرستان با تاکید بر ساماندهی نخاله های ساختمانی در سطح شهرهای لرستان اظهار داشت: بر اساس مصوبه این کارگروه شهرداریهای سطح استان باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست در شهرهای استان عنوان کرد: به طور حتم هر چقدر در این زمینه کار صورت گیرد به سلامت خود و شهروندان کمک کرده ایم.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری شهروندان استان در این رابطه تصریح کرد: در این راستا آموزشهای لازم نیز از سوی متولیان باید همواره در دستور کار قرار گیرد.

کیانپور با تاکید بر اینکه نباید نسبت به محیط زیست اطرافمان بی تفاوت باشیم گفت: باید این موضوع در جامعه تبیین شود که هر یک از شهروندان نسبت به حفظ محیط زیست مسئول است.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در این رابطه گفت: در این راستا صدا و سیما، رسانه ها و مطبوعات نقش بسزا و مهمی را بر عهده دارند.

معاون عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ساماندهی ورودی های شهرهای استان تاکید کرد و گفت: در این راستا شهرداریها باید اقدام به جمع آوری نخاله های ساختمانی، روستایی و ... کنند.

کیانپور همچنین به وضعیت رودخانه خرم آباد اشاره کرد و گفت: در این راستا این رودخانه باید از سوی شهرداری خرم آباد لایروبی و ساماندهی شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در فصل گرما قرار داریم این اقدام باید از سوی شهرداری خرم آباد مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که این امر در سلامت مردم بسیار تاثیر گذار است.

معاون عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت لایروبی رودخانه خرم آباد از سوی شهرداری ظرف 10 روز آینده طی چند فاز شد.