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۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۰۶

مدير عامل خانه صنعت و معدن استان خراسان در گفت و گو با مهر:

قيمت سيمان با ورود به بورس فلزات به شدت افزايش مي يابد

مدير عامل خانه صنعت و معدن استان خراسان گفت : بورس فلزات ، سيمان را در انحصار قدرت طلبان قرار مي دهد و قيمت را براي مصرف كننده به شدت افزايش مي دهد.

مهندس شركا مدير عامل خانه صنعت و معدن استان خراسان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد  با اشاره به اينكه بحث عرضه و تقاضا مهمترين معضل بورس فلزات بشمار مي رود، افزود  : ورود سيمان به بورس فلزات با توجه به وضع پيش آمده همانند ورود آهن آلات خواهد بود، چنانكه نرخ مصرف هنوز پائين تر نيامده و روزانه نيز بالا مي رود .

 

وي در ادامه گفت : قبل از ورورد آهن آلات به بورس فلزات ،قيمت در سطح جامعه ايده آل تر بود كه وضعيت در بورس فلزات به انحصاري شدن پيش مي رود .

 

وي در ادامه به تشريح بازار سيمان در ايران پرداخت و بيان داشت : عرضه و تقاضا در ايران بر اساس مشتري مداري نيست .

 

وي ورود  سيمان به بورس فلزات را ضربه به شفاف سازي اين صنعت عنوان كرد و افزود : با تصميمات عجولانه عملا مردم خسارت و ضرر سيمان را پرداخت مي كنند.

 

 

کد مطلب 234717

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