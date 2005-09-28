قيمت سيمان با ورود به بورس فلزات به شدت افزايش مي يابد

مهندس شركا مدير عامل خانه صنعت و معدن استان خراسان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با اشاره به اينكه بحث عرضه و تقاضا مهمترين معضل بورس فلزات بشمار مي رود، افزود : ورود سيمان به بورس فلزات با توجه به وضع پيش آمده همانند ورود آهن آلات خواهد بود، چنانكه نرخ مصرف هنوز پائين تر نيامده و روزانه نيز بالا مي رود .

وي در ادامه گفت : قبل از ورورد آهن آلات به بورس فلزات ،قيمت در سطح جامعه ايده آل تر بود كه وضعيت در بورس فلزات به انحصاري شدن پيش مي رود .

وي در ادامه به تشريح بازار سيمان در ايران پرداخت و بيان داشت : عرضه و تقاضا در ايران بر اساس مشتري مداري نيست .