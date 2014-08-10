3.5 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان ماشین آلات کشاورزی صومعه سرا پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پادیاب عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های کشاورزی صومعه سرا افزود: به منظور توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با هدف کاهش هزینه های تولید و افزایش تولید در واحد سطح طی یکسال اخیر 3.5 میلیارد تومان به متقاضیان ماشین آلات کشاورزی در شهرستان تسهیلات پرداخت شده است.

وی همچنین اظهارداشت: با توجه به افزایش ماشین آلات کشاورزی به ویژه کمباین برنج و دروگر پیش بینی می شود امسال افزون بر 75 درصد اراضی شالیزاری شهرستان صومعه سرا یعنی 21 هزار از 28 هزار هکتار شهرستان بصورت مکانیزه برداشت شود که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد را نشان می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: مكانيزاسيون يكي از راه هاي گذر از كشاورزي سنتي به كشاورزي پايدار است.

وی افزود: مواجه شدن با منابع محدود در توليد، نهاده ها و همچنين افزايش روز افزون جمعيت از طرفي ديگر جايگاه مكانيزاسيون را بيش از پيش در توسعه امنيت غذايي کشور نشان مي دهد.

پادیاب تصریح کرد: مكانيزاسيون می ‌توان ضمن مديريت نهاده هاي بذر، كود و سم و حتي مديريت آب و خاك اقدام به توليد پايدار و اقتصادي کرد.

وی اذعان داشت: مكانيزاسيون كشاورزي به عنوان يك رويكرد اساسي در توليد محصولات كشاورزي مطرح است و اهدافي نظير انجام به موقع عمليات كشاورزي، كاهش هزينه هاي توليد، كاهش سختي كار، مديريت مصرف نهاده هاي كشاورزي، ايجاد جذابيت در فعاليت ‌هاي كشاورزي، ارتقاء كمي و كيفي توليد و بطورکلی موجبات اقتصادي کردن توليد انبوه محصولات كشاورزي را فراهم مي‌ سازد.