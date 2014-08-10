خبرنگاران حضور فعالی در جلسات شورای شهر تبریز داشته باشند/خودروی استاد شهریار به موزه شهر منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبيب شيری آذر بعداز ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورا شهر در عمارت شهرداری تبريز با بیان اینکه باید از ظرفیت ها و پتانسیل های رسانه ها در استان استفاده شود، گفت: باید جلسات به نحوی برگزار شود که زمینه حضور خبرنگاران در جلسات فراهم شده و اخبار مصوبات و تصمیمات در رسانه ها منعکس شود.

وی با بیان اینکه آذربايجان و تبريز خواستگاه اصلي مطبوعات در كشور است، افزود: در حوزه مطبوعات و رسانه های کشور مديون اصحاب قلم آذربایجان و مخصوصا كلانشهر تبريز هستیم چراکه آنها خواستگاه اصلي مطبوعات در كشور بودند.

شیری آذر با اشاره به اینکه حضور خبرنگاران در جلسات شورا کم رنگ است، افزود: باید تدابیری اتخاذ شود که خبرنگاران در جلسات حضور یابندو اخبار را به صورت کامل پوشش دهند.

وی در ادامه سخنان خود به بحث حاشیه نشینی در تبریز اشاره کرد و گفت: باید این امر نیز مورد توجه قرار گرفته و تصمیمات مناسب و کارشناسی شده ای اتخاذ شود.

شیری آذر همچنین به وضعيت نامناسب خانه تاریخی باقر خان اشاره کرد و گفت: وضعيت خانه تاریخی باقر خان شایسته اين سالار ملي مشروطه نيست و باید شهرداری نسبت به تملك و بازسازي خانه باقر خان اقدام کند.

وی در پایان نیز با تاکید بر اینکه باید خودروی استاد شهریار به موزه شهر منتقل شود، گفت: خودروي شخصي استاد شهريار باید خريداري شده و به موزه شهر تحويل داده شود.