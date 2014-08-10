به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی طالب‌پور افزود: در رقابت‌های بدمینتون رنکینگ قهرمانی کشور سروش اسکندری از زنجان توانست در قسمت یک‌نفره عنوان نخست را از آن خود کند، این در حالی است که در بخش دونفره فرزین و محمدرضا خانجانی موفق شدند قهرمان اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون مردان شوند.



وی با بیان اینکه با بیان اینکه رقابت‌های بدمینتون رنکینگ قهرمانی کشور به میزبانی آکادمی بین‌المللی بدمینتون زنجان برگزار شد ادامه داد: در مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون رده سنی آزاد مردان "یادواره شهید فغفوری" در دیدار فینال سروش اسکندری از زنجان توانست علی شاه‌حسینی از تهران را با نتیجه 3 بر یک شکست داده و به مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها دست یابد و فرزین خانجانی از تهران و سالار بیات از زنجان مشترکاً به مقام سوم دست یافتند.



طالب‌پور ادامه داد: در قسمت دونفره تیمی دیدار فینال، تیم دونفره فرزین خانجانی و محمدرضا خانجانی از تهران توانست با نتیجه 3 بر 2 برابر تیم دونفره سروش اسکندری و سینا بیات از زنجان به پیروزی رسیده و مقام قهرمانی این دوره را کسب کند.



رییس هیئت بدمینتون استان زنجان گفت: در این قسمت، تیم دونفره طاهرزاده و یازرلو و تیم دونفره دارین و صادقی مقام سوم مشترک را به دست آوردند.



طالب پور افزود: مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون رده سنی آزاد مردان "یادواره شهید فغفوری" با حضور 125 بدمینتون باز در قسمت یک‌نفره و 88 تیم دونفره از 25 استان به مدت سه روز در شهرستان زنجان برگزار شد.