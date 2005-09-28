فياضي: اهميت دستيابي به فناوري هسته اي كمتر از حادثه ملي شدن صنعت نفت نيست// بر خلاف انرژي هاي فسيلي، دانش بومي هسته اي نعمتي تجديدپذير است

سيد جلال فياضي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد گفت : نفت، انرژي تجديدپذير نيست در حالي كه دانش بومي هسته اي ايران نعمتي تجديدپذير است و بر اساس همين مساله است كه دنيا با ما چالش پيدا كرده است .

مدير مسوول سابق روزنامه قدس با بيان اينكه بايستي در روابط خود با اروپايي ها به خصوص در حوزه اقتصادي تجديد نظر كنيم تصريح كرد : هيچ دليلي وجود ندارد كشورهايي كه منافع ملي ايران را هدف قرار مي دهند با ما روابط اقتصادي داشته باشند .

فياضي با اشاره به طرح تعليق پروتكل الحاقي در مجلس افزود : حتي معتقدم بايستي به خروج از NPT انديشيد چرا كه دليلي وجود ندارد كه در پيماني كه بر عليه ما استفاده مي شود حضور داشته باشيم .

وي " نفت " را ابزار اصلي كشورمان در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت دانست و گفت : به طور حتم كاهش توليد نفت ايران قيمت آن را به بالاي 100 دلار خواهد رساند و اروپا و آمريكا را با چالش روبرو مي كند .

فياضي با اشاره به وظيفه سنگين رسانه هاي داخلي در زمينه تبين شرايط حساس كنوني و افشاگري نسبت به اقدامات فراقانوني آمريكا و رژيم صهيونيستي افزود : تلاش در جهت افزايش وفاق عمومي و شنيده شدن يك صداي واحد از كشور به خارج از كشور از وظايف مهم رسانه ها در شرايط كنوني است .