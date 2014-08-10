مدیریت بحران یک امر اجتناب ناپذیر است/ ضرورت آموزش قبل از وقوع حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه دوازدهمین نشست مدیران کلان شهرهای کشور که در شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: با توسعه شهرها و گسترش روز افزون، مدیریت بحران امروز یک امر اجتناب ناپذیر است.
وی گفت: امروزه مدیریت بحران، پیشگیری و برنامه ریزی برای بحرانهای احتمالی که دارای یک اصول 4 گانه پیشگیری، مقابله، آمادگی و بازسازی است یک امر اجتناب ناپذیر است.
شهردار قم با بیان اینکه در کشور ایران دو شهر مشهد و قم عضوکمپین تابآورسازی شهرهای جهان شده است، افزود: تمام تلاش ما این است تا در راستای تحقق اصول ده گانه این سازمانی که عضویت ما را پذیرفته قدم برداریم.
وی گفت: شهرداریها از 20 فعالیت تعیین شده در مدیریت جامع شهری با 5 فعالیت به طور مستقیم سرو کار دارند که میتوان از آن به اطفاء حریق، آوار برداری، ترافیک و حمل و نقل و هماهنگی لجستیک اشاره کرد.
دلبری با بیان اینکه بعد از وقوع هر حادثه اعتبارات سنگینی برای جبران خسارت ناشی از آن اختصاص داده میشود، ابراز کرد: اگر این بودجهها را به پیشگیری و مقابله اختصاص دهیم بهتر خواهد بود.
وی بحث وجود امکانات را یک امر اجتناب ناپذیر دانست و گفت: وجود امکانات در صورت وقوع حوادث لازم است اما باید برای سلامت و استفاده از ان امکانات آموزش و مانور صورت پذیرد.
شهردار قم توضیح داد: اکنون به فکر تجهیز کلان شهرها به نردبامهای بلند افتادهایم که بهتر بود قبل از اینکه دو نفر جان خود را به دلیل نبود این ابزار و استفاده نادرست از آن از دست دادند، این کار صورت میگرفت.
وی از وجود و تجهیز ساختمانهای مسکن مهر قم به نردبامهای بلند اشاره و اظهار کرد: گرچه این نربامها وجود دارند اما در هنگام وقوع حادثه هنوز نمیتوان از آنها استفاده کرد.
لزوم مدیریت هماهنگ در هنگام بحران
مهندس دلبری مباحث مربوط به آمادگی قبل از حادثه را یک اصل دانست و افزود: باید تجهیز امکانات، آموزش، فرهنگ سازی و اجرای قوانین صورت بگیرد و علاوه بر مدیریت واحد، مدیریت هماهنگ صورت پذیرد.
وی در سخنان خود به اتش سوزی مجتمع زمزم قم که چند روز گذشته اتفاق افتاده بود اشاره کرد و گفت: مأمورین آتش نشانی سریعا در محل حاضر شدند اما حدود 20 دقیقه طول کشید تا سازمان مربوطه برق منطقه را برای ورود تجهیزات به داخل و نجات چند نفری که داخل گرفتار شده بودند قطع کند و از طرفی تجمع مردم کا را سخت ترکرده بود لذا حل این مسائل نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است.
شهردار قم در خصوص اینکه حادثه هیچگاه خبر نمیکند و ناگاه بروز میکند، عنوان کرد: باید همیشه وقوع حوادث را پیش بینی و خود را برای مقابله با آن تجهیز کنیم همانند این مورد که چند سال گذشته از وزیر مربوطه در آن زمان برای شهر قم درخواست ماشین برف روب را کردیم و با پاسخ اینکه در قم برف نمیآید مواجه شدیم و اتفاقا همان سال برف سنگینی در قم آمد.
وی در خصوص بافت فرسوده، گفت: باید هرچه زودتر اینها ترمیم و بازسازی شوند تا هنگام وقوع حادثه در ارائه خدمات با مشکل مواجه نشویم.
دلبری دوازدهمین شهردار حامی کمپین تاب آور سازی در دنیا شد
در پایان این نشست گواهینامه بین المللی به شهردار اعطا شد که طبق آن شهردار قم به عنوان دوازدهمین شهردار حامی کمپین تاب آور سازی معرفی شده است.
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