به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلیان، در نشستی خبری که بعد از ظهر یکشنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: از ابتدای کار در معاونت مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم چند موضوع اصلی را برای خبرنگاران دنبال کردیم که برگزاری جشنواره سراسری رسانه‌های دینی و همچنین برگزاری جشنواره مطبوعات استان قم از جمله این برنامه‌ها بود که امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.

وی ابراز داشت: در استان قم بیش از 200 نشریه در حال فعالیت هستند که بیشتر آنان رویکرد دینی دارند که طرح برگزاری جشنواره رسانه‌های دینی به وزارت ارشاد اسال شده که در صورت تایید نهایی در 6 ماهه دوم سال به صورت ملی در استان قم برگزار می‌شود.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، ادامه داد: طرح برگزاری جشنواره تبلیغات در استان قم نیز با حضور سفارش دهنده‌ها و کانون‌های تبلیغاتی از دیگر برنامه‌های معاونت مطبوعات و تبلیغات ارشاد قم است که امیدواریم شاهد برپایی آن باشیم.

وی عنوان کرد: تا سال گذشته فرم خاصی در حوزه تبلیغات در اداره کل ارشاد برای ثبت طرح‌ها و ایده‌ها وجود نداشت که در حال حاضر این فرم طراحی شده که گامی در راستای رعایت حقوق هنرمندان خواهد بود.

سازماندهی کانون‌های تبلیغاتی از سال گذشته در استان قم

وی با اشاره به سازماندهی کانون‌های تبلیغاتی از سال گذشته در استان قم افزود: تعدادی از کانون‌های تبلیغاتی که سفارشی مجوز دریافت کرده و فعالیت مستمر نداشتند تعطیل و برای برخی دیگر از کانون‌های تبلیغاتی که درخواست فعالیت داشتند مجوز صادر شد.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین اساسنامه جدید خانه مطبوعات اظهار داشت: در اساسنامه جدید برخی از خلأ‌هایی که در اساسنامه قبلی وجود داشته برطرف شد و ساز و کار شناسایی دقیق خبرنگار و روزنامه نگار در این اساسنامه تعریف شده و در آن بر ضرورت حمایت از اصحاب رسانه بر اساس ماده 46 قانون مطبوعات تاکید و به آن پرداخته شده است.

توکلیان، بیان داشت: خانه مطبوعات در دوره گذشته با مشکلاتی مواجه بود که امیدواریم به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم تا انتخابات قانونی و بدون مشکلی در نیمه دوم شهریور برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه اجازه دخالت به هیچ نهاد و دستگاهی در انتخابات خانه مطبوعات نخواهیم داد و در این انتخابات ارشاد نیز دخالت نمی‌کند افزود: سیاست جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ حمایت از تشکل‌های صنوف مختلف رسانه‌ای است و ما با هیچ تشکلی قهر نیستیم بلکه از تنوع تعداد آن‌ها استقبال می‌کنیم.

صدای خبرنگاران از تشکل‌های صنفی بلند شود

وی خانه مطبوعات را مهم‌ترین تشکل صنف خبرنگاران برشمرد و ابراز داشت: امیدواریم در انتخابات دوره جدید خانه مطبوعات شاهد حضور فعال اهالی رسانه باشیم تا افرادی را انتخاب کنند که بتوانند گام‌های مثبتی برای خبرنگاران بردارند، چرا که معتقدیم صدای خبرنگاران باید از تشکل‌های حرفه‌ای همانند خانه مطبوعات و انجمن صنفی بلند شود و ارشاد نیز از آنان حمایت و مشکلات را پیگیری کند.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، عنوان کرد: در سال 93 بسته‌های حمایتی در هفت محور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده است که یارانه‌های پرداختی در این موضوعات تا سه برابر هم افزایش دارد که رسانه‌ها، اعم از خبرگزاری و مطبوعات می‌توانند از این بسته‌های حمایتی استفاده کنند.

وی افزود: قرآن، احکام اسلامی و شعائر دینی، فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس، ترویج سبک زندگی اسلامی، هر یک از محورهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی، ترویج زبان فارسی یا اهتمام به فعالیت در کشورهای فارسی‌زبان، پرهیز از واگرایی و تحکیم همبستگی ملی توسط روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که با گستره توزیع استان‌های مرزی توزیع و منتشر می‌شوند و افزایش سواد علمی جامعه و رسانه‌هایی با رویکرد علم برای عموم مردم، هفت محور اصلی مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد است.

توکلیان، تاکید کرد: اهالی رسانه استان قم باید اخلاق حرفه و اخلاق فردی را به بهترین نحو رعایت کنند و در این زمینه باید الگویی برای سایر استانهای کشور باشند.

وی همچنین ابراز داشت: نباید همه ستادهای خبری استان به یک مجموعه خاص داده شود و این فرصت باید در اختیار سایر خبرنگاران و مجوعه‌های رسانه‌ای که توانایی انجام آن را دارند قرار گیرد که در این راستا خانه مطبوعات و انجمن صنفی باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

جلوگیری از چاپ تصاویر غربی بر روی محصولات فرهنگی

توکلیان، در ادامه در خصوص چاپ برخی از تصاویر نامناسب بر روی نوشت افزار‌ها و محصولات فرهنگی و لوازم التحریر اظهار داشت: در استان قم هم همانند برخی از شهر‌ها لوازم التحریری تولید می‌شوند که دارای عکس روی جلد نامناسبی هستند که در این راستا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص چگونگی برخورد با آنان استعلام شده که بر اساس موراد غیر مجاز اعلامی از سوی زوراتخانه با متخلفات برخورد شده و خواهد شد و در برخی از موارد کار در چاپخانه هم متوقف شده است.

وی افزود: در حال حاضر 6 هزار هنرمند در رشته‌های مختلف هنری در استان قم مشغول فعالیت هستند که از آنان انتظار می‌رود ایده‌ها و طرح‌هایی مطابق با فرهنگ و آئینمان تولید کنند تا جایگزین اشکال غربی در محصولات فرهنگی شوند.

شاخص‌های توسعه فرهنگی در استان قم اندک است

وی تصریح کرد: شاخص‌های توسعه فرهنگی در استان قم که خاستگاه دین و پایگاه تفکر شیعی است بسیار اندک است و در این بین نیازمند محل دائمی نمایشگاه آثار هنرمندان قمی هستیم تا آنان بتوانند آثار خود را به خیل زائران و گردشگران در قم ارائه کنند.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، در خصوص تبلیغات شهری نامناسب و کثرت ان‌ها در شهر گفت: در این زمینه بار‌ها تذکراتی را به نهادهایی که بدون مجوز ارشاد مباردت به نصب بنر می‌کنند داده شده امام متاسفانه رعایت نمی‌کنند.

در ادامه نیز خبرنگاران به بیان مشکلات خود پرداختند که طرح بیمه خبرنگاران، مشکلات معیشتی و درآمد اندک آنان، ضرورت ساماندهی خبرنگاران در قم، لزوم رعایت و حضظشان و جایگاه خبرنگاران در استان، تاکید بر برگزاری جشنواره مطبوعات استانی از جمله موارد طرح شده توسط خبرنگاران بود.