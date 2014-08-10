اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) تشکیل حکومت قسط بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کوشکی، بعدازظهر يكشنبه در نشست آموزشی با عنوان نظام فکری و اندیشه‌های امام خمینی(ره) در مؤسسه جوانان آستان قدس اظهار کرد: برخی دولتمردان سیاست را از دیانت جدا می‌دانند در حالي كه اين گونه نيست و در اين راستا بايد مباحث اندیشه‌ای امام خمینی(ره) را بررسي كرده و از جایگاه حکومت دینی در حوزه سیاسی کشور سخن گفت.

وی با ابراز تاسف از اينكه در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی؛ دیانت جدای از سیاست معرفي مي شد، افزود: اين حکومت ها اعتقاد داشتند حكومت هیچ ارتباطی به آخرت مردم ندارد و باید به امور دیگری همچون نفت، گاز، آب و برق بپردازد حال آنكه امام راحل به عنوان یک مجتهد و از ديدگاه ديني به عرصه سیاست وارد مي شد.

کوشکی افزود: امام خمینی(ره) معتقد بودند که اسلام احکام اجتماعی گسترده اي دارد و اگر مجتهدان و فقها پس از امامان معصوم به عرصه سیاست وارد نشوند، نمی‌توانند این احکام اجتماعی را در جامعه انجام دهند بنابراين سیاست جزیی از دیانت محسوب می‌شود.

به گفته وي یک بخش از دین سیاست است و حکومت اسلامی که همراه با حکومت عادلانه باشد یکی از اهداف دین است.

استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: حکومت اسلامی بر مبنای قرآن و استناد به آيات اين كتاب الهي در دوران امام خمینی(ره) هدایت شد و برای آنکه اندیشه نظام رهبری و امام خمینی(ره) را درك كنيم باید از چارچوب سایر اندیشه‌های سیاسی آگاه باشیم.

كوشكي تاكيد كرد: اندیشه‌های سیاسی و دینی امام خمینی (ره) با مقام معظم رهبری مبنای مشترک دارد.

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه اندیشه‌های سیاسی اهل سنت با عنوان اندیشه‌های واقع‌گرا و عمل‌گرا شهرت دارد، گفت: اين انديشه ها از قرن ۲ هجری تاکنون در مراکز و دانشگاه‌های اهل سنت در حوزه ادبیات سیاسی آنها مطرح مي شود، اندیشه سیاسی اهل سنت به چگونگی حاکم و رفتار و اخلاق وی مربوط است در این نوع اندیشه قواعدي وجود دارد كه سبب تفرقه میان مسلمین می‌شود.