روسيه آمادگي خود را براي همكاري با آمريكا براي ايجاد بانك سوخت اورانيوم اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "الكساندر روميانتسف" رئيس آژانس فدرال روسيه در وين گفت:"ما از طرح و ابتكار آمريكا حمايت مي كنيم اين مساله بايد با توافقهاي بين المللي همخواني داشته باشد".

روميانتسف كه در وين و درجمع خبرنگاران گفتگو مي كرد اظهار داشت : بانك سوخت بايد تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد.

اين مقام روسيه افزود : "آژانس سازماني است كه بايد قوانين و مقررات را براي چنين مكانيزمي توسعه دهد".

يك ديپلمات در اين باره اظهار داشت : هدف از تاسيس اين بانك آن است كه كشورها ، بدون اينكه توانائي ساخت سوخت را داشته باشند بتوانند به اين سوختها دسترسي پيدا كنند.

وي تاكيدنمود: ليكن اين مساله كه چه كساني در آن شركت خواهد كرد، بانك در چه مكاني تاسيس خواهد شد و چه كساني آن را اداره خواهند يا چگونه اداره خواهد شد هنوز قطعي و در مورد آن تصميم گيري نشده است.

تحليلگران بر اين باورند كه آمريكا با ارائه اين طرح بر آن است تا نشان دهد كه از استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي حمايت مي كند.

"ساموئل بودمن" وزير انرژي اتمي آمريكا گفته بود آمريكا آماده است تا گاز HEU را به LEU كه خطر تكثير سلاحهاي هسته اي را در پي ندارد تبديل و آن را به كشورهائي مي دهد كه از روند غني سازي اورانيوم دست برداشته اند.