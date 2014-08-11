سه میلیارد تومان برای بهسازی مسیر ارتباطی ایلام به دره شهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی عصر یکشنبه در بازدید از مسیر ارتباطی اظهار داشت: با پیگیری های بعمل آمده محور ارتباطی ایلام – دره شهر - پلدختر به عنوان محور شریانی با جایگاه ملی شناخته شده و از این طرح اعتبارات این مسیر از محل اعتبارات ملی تعیین می شود.



احمدی افزود: این جاده و مسیر نیاز به اطلاح، تعریض و بهسازی دارد و اعتبارات این پروژه امسال افزایش پیدا کرد و حدود سه میلیارد تومان است که شاهد اصلاحات اساسی در نقاط حادثه خیز خواهیم بود.

وی عنوان کرد: اعتباراتی که همیشه به بخش راه‌های این استان اختصاص داده می‌شود، محدود بوده و این مسئله همچنان ادامه دارد.

این نماینده بیان داشت: ایلام از جمله استان‌هایی است که از وجود راه مناسب بی‌نصیب مانده و همین مسئله باعث شده تا خیلی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این استان دور افتاده تمایلی نداشته باشند که توسعه راه‌ها از مهمترین مطالبات مناطق محروم بوده و توسعه حمل ونقل بستر مناسبی را برای پیشرفت دیگر بخش‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

وی بیان داشت: پروژه راه قاضی خان یکی از طرح های مهم راهسازی در حوزه راه روستایی در استان ایلام است و اگر ادامه این مسیر از شمال و جنوب تکمیل شود به دشت عباس و بنادر جنوبی می توان وصل شد.

این نماینده تصریح کرد: این پروژه به طول 13 کیلومتر هم اکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و احتمال می رود که تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: استان ایلام، تنها استانی است که وضعیت راه‌های آن غیر‌استاندارد است و آزادراه و بزرگراه نیز ندارد و از سوی دیگر، تردد به عتبات عالیات باعث ایجاد ترافیک در مسیرهای ایلام - مهران، مهران - دهلران، دهلران - اندیمشک و آبدانان به اندیمشک می‌شود.