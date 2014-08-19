مسعود جعفری جوزانی کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که کمتر از 10 روز دیگر فیلم سینمایی «ایران برگر» جلوی دوربین تورج منصوری می رود، گفت: داستان این فیلم در لرستان و حومه تهران رخ می دهد و در حال حاضر لوکیشن های مورد نظر برای این فیلم را در استان لرستان و حومه تهران انتخاب کرده ایم.

وی با اشاره با این مطلب که 80 درصد از فیلمبرداری «ایران برگر» در لرستان انجام می شود، بیان کرد: بخشی از لوکیشن اصلی این فیلم سینمایی در دهکده شید در استان لرستان است. البته اولین سکانس های «ایران برگر» در 30 کیلومتری حومه تهران فیلمبرداری می شود و بعد از آن گروه به سمت لرستان می رود.

کارگردان فیلم سینمایی «شیرسنگی» در پاسخ به این که چه چیز باعث شد تا دوباره و پس از سال‌ها برای ساخت فیلم سینمایی به لرستان برود، توضیح داد: فکر می کنم زمان آن رسیده است که دوباره برای قوم خود فیلم بسازم و با توجه به اینکه شرایط مناسبی برای این کار وجود دارد تصمیم گرفتم این فیلم را در آن منطقه هم جلوی دوربین ببرم.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه داستان در لرستان اتفاق می افتد، از گویش آن منطقه برای بیان دیالوگ های بازیگران استفاده می شود.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون محسن تنابنده، احمد مهران فر، حمید گودرزی، سحر جعفری جوزانی، هادی کاظمی، محمدرضا هدایتی و شهره لرستانی حضور دارند.

مرتضی شایسته به عنوان تهیه کننده اجرایی در «ایران برگر» همکاری می کند. همچنین تورج منصوری به عنوان مدیر فیلمبرداری، حسن زاهدی صدابردار مهین نویدی طراح چهره پردازی از دیگر عوامل این فیلم سینمایی هستند.

فیلمنامه «ایران برگر» توسط مسعود جعفری جوزانی و محمد هادی کریمی نوشته شده است و داستان این فیلم سینمایی درباره حرص، طمع و تمایل افراد برای کسب قدرت در شرایط ویژه است؛ وضعیتی که خیلی از انسان ها در آن شرایط درونیات خود را نشان می دهند.