تا آخرين نفس از مرزهاي عقيدتي و سياسي خويش دفاع خواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: اكنون و پس از گذشت قريب به دو سال و نيم از به جريان افتادن مساله هسته اي ايران و گذر از واقع و مواضع خطير و گوناگون، خيرخواهي برخورد صادقانه دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران از يك سو و تزوير و نفاق خصوصا در طرفهاي اروپايي مذاكره كننده از سوي ديگر توجه هر ناظر منصف بين المللي را به خود جلب نموده است تا به آنجا كه در مقابل راست آزمايي ايران اسلامي، زورآزمايي بلوك غرب بر همگان محرز شده و با تغيير نابحق جايگاه مدعي و متهم مولدان و انبارداران سلاحهاي هسته اي در جهان بي شرمانه دستيابي به دانش و فناوري صلح آميز هسته اي را براي جوامع آزاد و مستقلي چون ايران به مثابه شجره منازعه اي قلمداد مي كنند كه غير از دارندگان احدي را ياراي نزديك شدن به آن نباشد.

و اين در حالي است كه تجارب تلخ و اندوهباري چون حمله ددمنشانه به ملت عراق و كشتار بيرحمانه زنان و كودكان و غير نظاميان آن ديدار به بهانه وجود سلاحهاي كشتار جمعي در اختيار رژيم صدام كه سياسي بيش نبود، در كارنامه سراسر جنايت بار آنها ثبت گرديده است.

حال و در شرايطي كه عرق ناخواسته شرم و رسوايي همچنان بر جبين خون آلود آنها غلطان است در حركتي ملهم از انگاره هاي استعمار فرانوين كه متشكل از مثلث زر و زور و تزوير است با استفاده از اهرمهاي فشار مختلف سرانجام قطعنامه اي را عليه ايران در شوراي حكام به تصويب رساند كه نه تنها غير فني و غير حقوقي است، بلكه در تناقض با روح حاكم بر معاهده NPT و حكايتگر وجود يك اراده سياسي نامشروع در وجود تدوين كنندگان اين قطعنامه مي باشد.

گويا آنها فراموش كرده اند كه اين بار با ملتي مو اجه اند كه شجاعت و از خودگذشتگي او چونان خورشيد بر تارك عالم مي درخشد و يا نمي دانند كه آزموده را آزمودن خطايي بيش نيست.

ديروز اگر عده اي خود را در پشت نقابهاي كذايي پنهان مي كردند، اما ديگر نقابها كنار زده شد و چهره واقعي بازيگران عرصه آژانس نيز آفتاب پرستان سياسي آن شورا بر همگان هويدا گرديد و امروز از پس از آن پرده نفاق صداي نحس و نامبارك ناقوس خيانت در چهان پيچيده است.

غرب و آمريكا بايد بدانند كه بازگشت به قرون وسطي و نهي ملتها از دانايي و توانايي خواب پريشاني است كه هرگز تعبير نخواهد شد و تجربه اخير شوراي حكام و شواهد متكثر ديگر آواي شكستن و فرو ريختن هيمنه و استخوانهاي نظام سلطه را در گوش آزاديخواهان جهان طنين انداز نموده است.

گردانندگان اين صحنه شوم سلطه گري بايد بدانند كه چنين روشهاي نخ نما شده اي در برخورد با پيشرفت علمي و فني و يا ديگر جوابگو نخواهد بود و آنان كه قصد ايجاد آپارتايد هسته اي را در سر مي پرورانند سرانجامي جز شكست و خواري در انتظار آنها نخواهد بود.

اين رخداد ثابت كرد كه گفتگو و مذاكره آن هم با سه كشوري كه برگ، برگ تاريخ ما و جهان روايتگر استعمارگري و غارتگريهاي آنهاست، از هيچ وجاهتي برخوردار نيست و تن دادن يا همراهي با اين قطعنامه استعماري يك خيانت تاريخي نه تنها در حق يك ملت كه ملتها و آيندگان آنها خواهد بود كه وجدان تاريخ همواره انگشت شماتت خود را به سوي آن اشاره خواهد رفت.

لذا اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههاي سراسر كشور ضمن محكوميت شديد اين عمل نابهنجار شوراي حكام، مواضع خود را به اين شرح اعلام مي دارد:

1- اين اتحاديه در بيانيه هاي سابق خود نيز بر نوعي تقسيم كار اعلام نشده فيمابين سه كشور خائن اروپايي و آمريكايي و لابي هاي پنهان صهيونيسم تاكيد كرده بود، به طوري كه يكي با توسل به عربده هاي احمقانه منحصر به فردش و گروه ديگر با طرح ابزار پوشالي مذاكره و وعده هاي بخس و ناچيز سعي در ايجاد موانع و چالش در پروسه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران را دارند، واقعيتي كه متاسفانه از بن مايه سخنان مقامات اين چهار كشور نيز به خوبي قابل برداشت است كه اوج آن در تلاشهاي همه جانبه اخير در ايجاد اجماع عليه ايران هويدا شد، تلاشي كه هر چند با تهديد و تطميع بعضي از كشورهاي ضعيف و بي اراده همراه بود، اما ايستادگي 12 كشور ديگر در شكل راي ممتنع و خصوصا راي منفي نماينده حكومت شجاع و مصمم ونزوئلا تلاش شكستي تاريخي را در فرآيند اضمحلال ساختار درنده خوي استكبار و امپرياليسم به ثبت رساند.

اما براي برخورد قاطع و عزت مدار دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران صورتي به جز اخراج سه كشور اروپايي از دور مذاكرات و تنزل دادن سطح روابط ديپلماتيك با اين كشورها به ويژه روباه پير انگليس جنايتكار متصور نيست.

2- شرايط فعلي انرژي هسته اي متبادر كننده پديده ملي شدن صنعت نفت در ايران است. پس بر دولتمردان فرض است با افزايش نقش بي واسطه مردم در اعلام مواضع بدنه اجتماعي ملت ايران را فعال نموده و دفاع از حق صلح آميز ايران را به يك خواسته ملي ، بلكه فراملي تبديل نمايد.

3- از آنجا كه از وضعيت فعلي آژانس حالتي به جز پاسباني حقوق نامشروع نظام سلطه قابل تصور نيست، در پيش گرفتن استراتژي استدراج و در صورت نياز خروج از معاهده NPT مي بايست در دستور كار جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا راه را براي دخالت هاي زياده خواهانه دشمنان اين مرز و بوم مسدود گرداند.

4- اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههاي سراسر كشور تاكيد دارد در نوع و سطح مناسبات تجاري بين ايران و اروپا كه قريب به 20 ميليارد دلار است، تجديد نظر جدي صورت گيرد و از تمام ابزارهاي موجود جهت مقابله به مثل دولتهاي عداوت پيشه بهره گرفته شود.

5- اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههاي سراسر كشور آحاد دانشجويان و دانشگاهيان را به حضور در تجمع چهارشنبه در مقابل سفارت انگلستان فرا مي خواند و در هشداري مجدد به دشمنان اين مرز و بوم اعلام مي نمايد كه اگر در مقابل مصالح اين ملت بايستيد، در مقابل دنياي شما خواهيم ايستاد و تا آخرين نفس از آرمانها و مرزهاي عقيدتي و سياسي خويش دفاع خواهيم نمود.