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۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹

بانک مرکزی تغییرات نرخ 44 قلم خوراکی را اعلام کرد

بانک مرکزی تغییرات نرخ 44 قلم خوراکی را اعلام کرد

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 17 / 5 / 93 را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 44 قلم مواد خوراکی را در 11 گروه اعلام کرد که نرخ 4 گروه مواد غذایی ثابت، نرخ 3 گروه افزایش و 4 گروه کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 17 / 5 / 93 را اعلام کرد. 

بر این اساس بانک مرکزی نرخ 44 قلم مواد خوراکی را در 11 گروه اعلام کرد که نرخ 4 گروه مواد غذایی ثابت، نرخ 3 گروه افزایش و 4 گروه کاهش یافته است.

1و 2- لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 6.5 درصد افزایش داشت و شانه ای 74000 الی 95000 ریال فروش می رفت.

3و 4 - برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لوبیا سفید بدون تغییر بود و قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 0.8 درصد کاهش یافت.

5 و 6 - میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری زردآلو و گیلاس عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تاره که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای زردآلو معادل 5.8 درصد و گیلاس 1.5 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 4.4 درصد تا 35.8 درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی های تزاه بهای خیار معادل 5.0 درصد و لوبیا سبز 1.2 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.9 درصد تا 4.6 درصد کاهش یافت.

7و 8 - گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 0.1 درصد و گوشت مرع 1.6 درصد افزایش داشت. قیمت گوشت تازه گاو گوساله ثابت بود.

9، 10 و 11- قند، شکر، چای و روغن نباتی

دراین هفته بهای قند معادل 0.1 درصد کاهش یافت و قیمت شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

 

کد مطلب 2347487

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