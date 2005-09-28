عزم مقامات اسلام آباد براي توسعه روابط مشترك با تهران // مخالفت با گزينه نظامي بر ضد ايران

به گزارش خبرنگار مهر از اسلام آباد،‌جمعي ازخبرنگاران رسانه هاي گروهي ايران كه بنا به دعوت موسسه تحقيقات سياسي اسلام آباد به پاكستان سفر كرده اند، با آقاي شوكت عزيز نخست وزير اين كشور ديدار كردند .



اعضاي اين هيات مطبوعاتي كه متشكل ازخبرنگاران خبرگزاري مهر، فارس، روزنامه ايران ديلي، ايران نيوز، آفتاب يزد و كيهان بين الملل بودند، در اولين برنامه از قبل پيش بيني شده به ديدار نخست وزير پاكستان رفتند.



در اين ديدار شوكت عزيز ضمن خيرمقدم به هيات مطبوعاتي ايران به وجود مشتركات فرهنگي ميان ملت هاي ايران و پاكستان اشاره كرد و گفت : دو كشور داراي ميراث غني فرهنگي هستند. وي به علاقه مندي فراوان مردم فرهنگ دوست ايران به علامه اقبال لاهوري اشاره كرد و ويژگي هاي مشترك فرهنگي ميان دو ملت را از عوامل مهم براي پيشرفت روابط دوجانبه اعلام كرد.



نخست وزيرپاكستان در ادامه سخنانش تصريح نمود : روابط اقتصادي كشورش با تهران درحال پيشرفت است و ما در صدد تقويت و گسترش روابط دوجانبه با جمهوري اسلامي ايران هستيم.

وي درباره خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان تاكيد كرد: اين خط لوله يك امتياز تلقي مي شود زيرا ما مي توانيم نقش يك رابطه را ايفا كنيم كه مي تواند به بهبود روابط ديپلماتيك ميان ما كمك كند.



شوكت عزيز درباره موضوع هسته اي ايران گفت : امروز موضوع هسته اي ايران يك مساله بسيار مهم است همانطور كه در گذشته هم اعلام كرديم ما مخالف گسترش سلاح هاي هسته اي هستيم اما درعين حال اعتقاد داريم كه دستيابي به انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز حق مشروع و مسلم هر كشور از جمله ايران است تا در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي به اين فناوري دست پيدا كند.



وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت : ما معتقديم كه استفاده از گزينه زور براي حل مشكلات مساله درستي نيست. نكته مهم ديگراينكه ايران و پاكستان از لحاظ جغرافيايي درمنطقه اي قرارگرفته اند كه اهميت استراتژيك دارد زيرا ذخايرعظيم انرژي مانند گاز و نفت در اين منطقه وجود دارد كه باعث اهميت فراوان آن شده است. ما نقش استراتژيك ديگري هم مي توانيم در مساله انتقال گاز ايران به هند ايفا كنيم كه تحقق اين پروژه براي هر سه كشور سودمند خواهد بود. ايران و پاكستان روابط حسنه و روبه گسترشي دارند و مشكلي وجود ندارد. درباره هند هم مي توان از مساله خط لوله گازبراي اهداف صلح آميز استفاده كرد.



شوكت عزيزدرباره تحولات افغانستان گفت : انتخابات اخير در اين كشور باعث شد كه مردم خودشان را در سرنوشت كشورشان سهيم بدانند معتقديم كه آقاي كرزاي سياست درستي را درپيش گرفته است ما درزمينه هاي بازسازي ، توسعه و آموزش و تجارت از دولت وي حمايت مي كنيم . ما نيز همانند همسايه خود ايران خواهان قدرتمند تر شدن و باثباتي افغانستان هستيم زيرا اين كشور همسايه ما است و هيچ كس نمي تواند نسبت به همسايه خود بي تفاوت بود.



درادامه اين نشست خبرنگار كيهان بين الملل از نخست وزير پاكستان سوال كرد كه اسلام آباد براي سركوب بازماندگان رژيم طالبان چه اقدامي انجام داده است كه شوكت عزيز در اين باره گفت: ما مرزهاي مشترك خود را به شدت كنترل مي كنيم نيروهاي خود را در اين مناطق مستقر كرده ايم و راه هرگونه نفوذي را بسته ايم ما قطعا به دنبال صلح و ثبات در افغانستان هستيم و در راستاي رشد و توسعه اين كشور تلاش خواهيم كرد.



عزيز درباره موضع پاكستان در قبال عراق كه خبرنگار فارس از وي پرسيد، اظهار داشت: عراق در يك موضعيت پيچيده اي قرارگرفته است ومعتقديم كه حل مشكلات اين كشوردردرجه اول به خود ملت اين كشوربستگي دارد ودروهله دوم همه كشورهاي منطقه بويژه همسايگان براي حل مشكلات اين كشور و بازگشت ثبات و صلح به اين كشور با هماهنگي و همكاري يكديگر تلاش كنند همه گروه هاي عراقي بايد با هم به تفاهم برسند پاكستان بر ضرورت حفظ وحدت ارضي و ملي عراق تاكيد كرده است ما خواهان عراق باثبات هستيم زيرا هم به نفع عراق و هم به نفع تمام كشورهاي منطقه است .



نخست وزير پاكستان افراط گرايي را يكي از مشكلات امروز در جهان دانست و گفت: ما بايد اسلام را بعنوان دين صلح ودوستي تبليغ كنيم شوكت عزيز درباره اينكه آيا پروژه انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان عملي خواهد شد، گفت: بله البته ما خيلي اميدواريم كه اين موضوع عملي شود .

به گزارش خبرنگار مهر از اسلام آباد، شوكت عزيز در پاسخ به اين سوال كه تماس هاي اخير ميان پاكستان واسرائيل را با چه هدفي آغاز كرده ايد درحالي كه فلسطينيان گفته اند كشورهاي اسلامي وعربي نبايد با اين تماس ها به اسرائيل پاداش دهند در حالي كه تل آويو شايسته اين امتيازها نيست، اظهار داشت : پاكستان بارها پايبندي خود را به آرمان هاي ملت فلسطين اعلام كرده است اعتقاد داريم كه ملت فلسطين شايستگي و استحقاق داشتن كشور را بر اساس قطعنامه هاي بين المللي دارند و اين حق آنها است كه دولت مستقل داشته باشند. معتقديم كه برقراري صلح تنها يك راه دارد و آن هم رويارويي با تمام طرف هاي ذيربط است و تماس هاي ما به معناي به رسميت شناختن اسرائيل نيست .اين تماس ها در راستاي كمك به ملت فلسطين است ما بايد به اندازه كافي به خود اعتماد به نفس داشته باشيم تا وقتي با كشوري صحبت مي كنيم به اين معنا نباشد موافق يكديگرهستيم تماس هاي ما با مقامات اسرائيلي به معناي شناسايي تل آويو نيست اين موضوع بخشي از يك جامعه متمدن است و ما هم جامعه متمدني هستيم ما راجع به مساله فلسطين با اسرائيل مذاكره كرديم و خواهان آن هستيم كه مشكل فلسطين بر اساس قطعنامه هاي بين المللي و به شيوه اي عادلانه حل و فصل شود و در حال حاضر قصد برقراري رابطه نداريم .



خبرنگار ايران ديلي از شوكت عزيز سوال كرد با توجه به سفر آتي بوش به قاره آسيا در صورت ديدار احتمالي وي از اسلام آباد آيا احتمال دارد كه پاكستان براي برقراري رابطه ميان ايران و آمريكا ميانجي گري كند، كه وي پاسخ داد: هم ايران وهم آمريكا از دوستان ما هستند اگربوش به كشورما بيايد استقبال مي كنيم اما معناي آن ميانجي گري ما براي ايجاد رابطه ميان تهران وواشنگتن نيست هردو كشور دوستان ما هستند و اگر هر دو تمايل داشته باشند و از پاكستان بخواهند حاضر هستيم در اين زمينه كمك كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه هند در زمينه انتقال گاز از طريق خاك پاكستان نگران مسائل امنيتي است،اسلام آباد چه تضمين هايي مي تواند ارائه كند، گفت: ما فكر نمي كنيم مشكل خاصي وجود داشته باشد اين مشكلات درتمام كشورهاي جهان وجود دارد ما كشور در حال توسعه هستيم و هيچ نگراني در زمينه مسائل امنيتي مربوط به خط انتقال گاز نداريم .



شوكت عزيز درباره مساله اساسي كشمير و آخرين نتايج مربوط به مذاكرات با هند كه خبرنگار مهر پرسيده بود، اظهار داشت: مساله كشمير مساله بسيارسرنوشت سازي است ما خواهان آن هستيم كه اين موضوع ازراه گفتگو و مسالمت آميز حل شود، مردم كشمير بايد خودشان براي سرنوشتشان تصميم گيري كنند حل موضوع كشمير كمك زيادي به بهبود روابط با هند خواهد كرد.هم اكنون مذاكرات با هند دراين زمينه جريان دارد و ما اميدوار هستيم به نتايج مثبتي منجر شود در خصوص تحولات كشمير به سفر واجپايي نخست وزير سابق هند به پاكستان و ديدار با پرويز مشرف رئيس جمهوري اين كشور اشاره كرد و آن را گامي در راه بهبود روابط و نقطه عطفي در اين مسير تلقي كرد و گفت : اقداماتي براي اعتماد سازي ميان دو كشور انجام شده است موضوع كشمير بايد به گونه اي حل شود كه در راستاي تمايلات و خواسته هاي مردم آن باشد .