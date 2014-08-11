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۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲

منتظری:

ثبت نام از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرنفتی در گیلان آغاز شد

ثبت نام از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرنفتی در گیلان آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان از ثبت نام اینترنتی بنگاه های اقتصادی و صادرکنندگان فعال با هدف انتخاب صادرکنندگان نمونه استان در سال 93 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه صادرات غیر نفتی استان با اشاره به آغاز نام نویسی از فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی گیلان گفت: شناسایی الگوهای موفق و فعال در عرصه صادرات، ایجاد رقابت استانی بین صادرکنندگان و معرفی آنها به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی و ارج نهادن به فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی از جمله اهداف این فراخوان است.

وی افزود: تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات می توانند به منظور شرکت در این رقابت با مراجعه به سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس اینترنتی www.tpo.ir  و دریافت شرایط و ضوابط  ثبت نام و تکمیل فرم های مربوطه براساس گروه های کالایی خود اقدام کنند.

منتظری تصریح کرد: ثبت نام الکترونیکی فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه سال جاری و از طریق آدرس http://nemoonesh.tpo.ir  برای کلیه متقاضیان امکان پذیر است.

وی بیان داشت: متقاضیان می بایست اصل مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ 27 شهریورماه به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 93 مستقر در سازمان صنعت، معدن وتجارت تحویل داده و کد رهگیری خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان تصریح کرد: دبیرخانه کارگروه استانی بعد از اتمام مهلت های تعیین شده از پذیرش پرونده و ثبت نام الکترونیکی متقاضیان معذور است.

وی افزود: صادرکنندگان می توانند برای کسب هرگونه اطلاعات به معاونت توسعه تجارت خارجی، امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کنند.

کد مطلب 2347600

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