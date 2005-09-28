كتابخانه هاي عمومي از فقر امكانات در حال مرگ هستند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين اقدام از نخستين ساعات امروز توسط جمع زيادي از كتابداران تهراني در اعتراض به وضعيت نابسامان كتابخانه هاي عمومي صورت گرفته است .

اين عده كه بيش از پنجاه نفر هستند ، در اعتراض به مشخص نبودن وضعيت استخدامي خود علي رغم وعده هاي مكرر دبيركل فعلي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور درباره مسائل استخدامي خود دست به اين اقدام زدند .

براساس اين گزارش ، يكي از كتابداران متحصن درباره اين اقدام هماهنگ به مهر ، گفت : بيش از دو سال است كه به ما وعده مي دهند كه وضعيت ما را شمخص خواهند كرد ولي هنوز نشانه هايي از اين تغيير وضعيت ديده نمي شود .

وي افزود : حقوق كتابداران هر شش ماه يكبار پرداخت مي وشد و اغلب پرداختي به كتابداران به صورت علي الحساب است و مشخص نمي كنند كه چه زماني به ما اضافه كار و ديگر مزاياي كارندان دولت را پرداخت مي كنند .

يكي ديگر از خانم هاي كتابدار شاغل در كتابخانه مركزي افزود : با تصويب قانون جديد كتابخانه هاي عمومي به ما وعده داده شد كه وضعيت ما بهبود مي يابد اما هيچ اتفاقي نيافتاد و حقوق ما را با تاخير پرداخت مي كنند .

به گزارش مهر ، كتابدار ديگري به مهر ، گفت : من برخلاف ديگر همكارانم نمي خواهم مشكلات حقوقي و مادي كتابداران را مطرح كنم بلكه من به وضعيت خود كتابخانه ها اعتراض دارد.

وي افزود : كتابخانه ها علي رغم اينكه يكي از مهمترين نهادهاي فرهنگي در جامعه محسوب مي شوند ، اما متاسفانه دولت كمترين توجهي به وضعيت كتابخانه ها نمي كند .

اين كتابدار تصريح كرد : كتابخانه هاي عمومي از نظر امكانات بدترين شرايط را دارند ما بارها از طريق انجمن كتابداران از مجلس خواسته ايم كه از كتابخانه هاي عمومي بازديد كنند و با تصويب قوانيني نسبت به اين نهادهاي با ارزش ، حركتي مثبت انجام دهند .

وي در ادامه افزود : براساس قانون ، شهرداري تهران موظف است نيم درصد از محل در آمدهاي خود را به كتابخانه هاي عمومي اختصاص دهد اما شهرداري به اين مصوبه اعتنايي نمي كند و اين مبلغ را پرداخت نمي كند .

به گزارش مهر ، اين كتابدار در باره ديگر مشكلات كتابخانه هاي عمومي ، افزود : يكي از مهمترين مشكلات ما مربوط به منابع كتابخانه هاي است ؛ اغلب كتابهاي موجود در كتابخانه ها كهنه ، قديمي ، فرسوده و غير قابل استفاده است .

وي در ادامه افزود : اين در حالي است كه "پرواز كتاب " يا به عبارتي ناتواني در حفظ كتابها از ديگر مشكلات ما است كه وزارت ارشاد به دليل تامين نكردن نيروي انساني مورد نياز براي حفاظت از كتابخانه ها ، اين مراكز را در معرض تهديد جدي پرواز گسترده كتاب قرار داده است .

منوچهر. ك ، يكي ديگر از كتابداران معترض به وضعيت نابسامان كتابخانه هاي عمومي ، گفت : برنامه كاوش كه ما در سيستم اطلاع رساني به اعضاء از آنها استفاده مي كنيم مربوط به بيست سال قبل است اين در حالي است كه ملك احمدي رقم نسبتا كلاني را براي طراحي نرم افزار جديد از بودجه نهاد كتابخانه هاي عمومي برداشت كرده است ولي اين نرم افزار هنوز طراحي نشده است .

وي با اشاره به وعده مدير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي براي برگزاري جلسه اي با كتابداران و شنيدن صحبت آنها ، گفت : ايشان فقط وعده و وعيد مي دهد و هيچ وقت به قول هايي كه مي دهد عمل نمي كند .

به گزارش مهر ، اين كتابدار تصريح كرد : ما در تهران 22 كتابخانه داريم كه وضعيت يكي از يكي بدتر و نابسامان تر است از نطر امكانات تهويه ، بيشتر از خود ما اعضاء از گرمي هوا در تهران رنج مي برند در حالي كه مي توان با هزينه يك روز برگزاري نشست هاي بي فايده فصلي توسط نهاد كتابخانه ها بخشي از مشكلات تهويه كتابخانه هار را بهبود بخشيد .

اين گزارش حاكي است خبرنگار كتاب مهر با غلام رضا نصيري ، مدير كتابخانه مركزي ( پارك شهر ) تماس گرفت تا توضيحات وي را نيز به عنوان يك مقام مسئول درگزارش منعكس نمايد ، اما نامبرده ازارائه پاسخ خودداري كرد .

گفتني است تلاش متعاقب خبرنگار مهر براي برقراري تماس با مسئولان ارشد نهاد كتابخانه هاي عمومي نيز بدون نتيجه ماند .