نخست وزير لبنان فردا در خواست همكاري وكمك از آمريكا و فرانسه را علني خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، قراراست فواد سنيوره نخست وزير لبنان درخواست همكاري فني و لجستيكي از دو كشور آمريكا و فرانسه را در نشست فرداي كابينه اش اعلام كند.

اين منبع خبري هدف درخواست لبنان را از درخواست همكاري از پاريس و واشنگتن رغبت اين كشوردرتحقق اين امر(همكاري امنيتي با آمريكا و فرانسه) و همچنين تقويت و تحكيم تواناييهاي نيرهاي امنيتي لبنان همزمان با اوج گرفتن حملات در اين كشور كه شمار اين حملات درحدود يك سال به 14 مورد رسيده است ، اعلام كرد.

درهمين حال يك گروه ازكارشناسان مبارزه با تروريسم آمريكا روز گذشته وارد لبنان شده تا درخصوص مورد هدف قرار گرفتن "مي شدياق" مجري شبكه تلويزيوني ال بي سي لبنان كه يكشنبه گدذشته در شمال اين كشورهدف قرارگرفت، تحقيقاتي را انجام دهند.

درحالي كه لبنان و آمريكا براين مساله تاكيد دارند كه مقامات بيروت نتوانستند دربرابرنا آرامي هايي كه پس ازتروررفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان به وجود آمد موفق شوند، "جفري فيلتمان" سفيرآمريكا درلبنان و"برنارد ايميه" سفيرفرانسه دراين كشوردر واكنش به درخواست لبنان ، كشورشان را آماده ارائه پاسخگويي به هرگونه درخواست كمكي از جانب لبنان نشان دادند.

همزمان با اين اوضاع متشنج درلبنان ، الياس المر وزير دفاع لبنان اعلام كرد درزمان حضور نيروهاي سوري دركشورش از سوي سوريه تهديد شد.وي براين مساله تاكيد دارد كه 9 ماه قبل ازسوءقصد به جان وي با "رستم غزاله" فرمانده نيروهاي امنيتي لبنان اختلاف پيدا كرد.غزاله ازجمله متهمين به ترورحريري است كه كميته تحقيق ترور حريري در سوريه اظهارات وي را به دقت مورد بررسي قرار داد.

الياس المر داماد اميل لحود رئيس جمهوري لبنان و معاون نخست وزير و وزيردفاع كابينه سنيوره كه درحال حاضر پس از سوء قصد به جان وي درسوئيس به سرمي برد ، گفت : در نوامبر سال 2005 به دليل آنكه از من حمايت نمي شد از كشور خارج شدم.

شايان ذكر است دركشاكش تلاش هاي آمريكا و فرانسه براي حضور علني خود در لبنان و درواقع ايجاد زمينه اي ظاهرا مطابق با قوانين بين المللي مروان حماده وزيرارتباطات لبنان دركنفرانس خبري ، روزگذشته خود سوريه وسازمان اطلاعات لبنان واميل لحود كه موافق با حضورنيروهاي سوري درخاك لبنان بوندن را به دست داشتن درانفجار خودروي حامل شدياق معرفي كرد .



لازم به يادآوري است كه مي شدياق از جمله خبرنگاراني است كه مخالف حضور سوريه دركشورش است ودر اين زمينه نيز فعاليت بسياري را در عرصه خبر واطلاع رساني تاكنون سازماندهي كرده است.