به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلیمی درباره وحدت حوزه و دانشگاه، اظهار داشت: برای این اندیشه ورزی جدید، نیازمند همکاری و نوعی هم افزایی بین حوزه و دانشگاه هستیم. در بین دانشمندان و علمای برجسته حوزوی، مفاهیم بسیار ژرف و عمیقی وجود دارد که می تواند به علما و دانشمندان علوم انسانی در یک فهم عمیقتر و فراگیر از پدیده های انسانی و اجتماعی کمک کند.

وی ادامه داد: دانش دانشگاهی ما می تواند علمای حوزه را با یافته های دانش جدید در عرصه های جهانی با فهم واقعیت های جدید که در علوم انسانی جدید وجود دارد، آشنا کند. بخش مهمی از این هم افزایی و کنش و واکنش مثبتی که بین استاد حوزه و دانشگاه امکان شکل گرفتن دارد، در حال انجام است و می تواند ترکیبی ایجاد کند که مبنای تکامل علوم انسانی و اجتماعی در کشور ما به شمار می آید.

به گفته رئیس دانشگاه علامه، جامعه ما به صورت کلان احتیاج به یک بازاندیشی در مورد جایگاه علوم انسانی و علوم اجتماعی دارد.

وی ادامه داد: باید در سطح کلان کشور درک و تاکید کنیم که علوم انسانی جایگاه تبلیغ یا کشمکش های روزمره فکری نیست، بلکه علوم انسانی و علوم اجتماعی علومی هستند که می توانند حلال مشکلات بنیادین کشور باشند.

سلیمی با بیان اینکه دانشجویان علوم انسانی و علوم اجتماعی می توانند مبنای تحول و تکامل فرهنگ در جامعه باشند، اضافه کرد: اگر ما چنین نگاهی به علوم انسانی و اجتماعی داشته باشیم نوع سرمایه گذاری و امکاناتی که به علوم انسانی و اجتماعی اختصاص خواهیم داد متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به بودجه هایی که برای علوم انسانی و حوزه های فنی اختصاص داده می شود، گفت: اگر نگاهی به بودجه هایی داشته باشیم که حتی در حوزه دولتی به بخش های مختلف دانشگاهی اختصاص پیدا می کند، شاید حوزه های فنی و مهندسی و بعضی از حوزه های علوم پایه هزاران نسبت به علوم انسانی سرمایه گذاری بیشتری دارند.

به گفته رئیس دانشگاه علامه، حتی در دستگاه های دولتی وقتی نگاه می کنیم بسیاری از پست های تخصصی که باید به علوم انسانی و اجتماعی تعلق بگیرد در اختیار دانش آموختگان رشته های دیگر قرار می گیرد. به همین دلیل است که استادان، دانش آموختگان و دانشجویان علوم انسانی احساس نوعی انزوا در درون مجموعه سیستم می کنند.

سلیمی اظهار داشت: نوعی بی مهری که ممکن است آن انگیزه های والای کاری را از آن ها بگیرد. با تمام این ها من معتقدم که استادان دانشمندان اهل تفکر و دانشجویان علوم انسانی هم اکنون هم در جامعه ما کارهای بزرگی انجام می دهند و تاثیرات بزرگی را در حوزه های مختلف فکری می گذارند که امیدوار هستیم تاثیرات نتایجش را در سال های آینده ببنیم.