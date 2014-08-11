جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

ه گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوشنبه در بازار 953 هزار و 900 تومان، طرح قدیم 953 هزار و 700 تومان، نیم سکه 478 هزار و 500 تومان، ربع سکه 271 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 175 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 97 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1308 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3125 تومان، هر یورو را 4200 تومان، هر پوند را 5270 تومان و هر درهم امارات را 851 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت ها به تومان)