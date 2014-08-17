«شیربان» با ترجمه مهرداد تویسرکانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، زیزو کوردر، نویسنده مجموعه سه جلدی«شیربان» معتقد است: «هیچکس نمیتواند بگوید که در آینده، دقیقا چه چیزهایی رخ خواهد داد، اما میتوانیم بگوییم که چه چیزهایی رخ نخواهد داد. به عنوان مثال: مطمئن نیستم کسی بتواند به زبان گربهای صحبت کند اما مطمئن نیستم که هیچکس هم نتواند...
نخستین جلد این مجموعه شامل 21 فصل به هم پیوسته است. در بخشی از این کتاب میخوانیم: «بوریسشاه که ظاهرا وضعیت او را درک کرده بود، گفت: وقت ناهاره! چطوره به صورت غذا نگاهی بیاندازیم؟ و ادوارد را صدا کرد. صورت غذا با حروف طلایی روی یک قطعه مقوای سفید ضخیم چاپ شده بود و عبارت بود از خوراک صدف، سوپ لاکپشت، خوراک سم آهو، خوراک لابستر در ژله آبگوشت و برای دسر هم بستنی که در ظرفهایی به شکل واگن قطار و از جنس آبنبات ترش و نوقا سرو میشد...»
دومین جلد این مجموعه از جایی شروع میشود که چارلی و شیرها از یک سیرک شناور و از دست یک رام کننده شیر مرموز و بد فرار کرده و در قطاری میان کوههای آلپ، وسط کولاک، داخل یک حمام با 6 شیر و یک جانور عظیمالجثه دندان خنجری ناشناخته گیر افتادهاند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: «کلودیو به شیرهایی که ته قایقش نشسته بودند، نگاهی انداخت و حالتی از حیرت و محبت بر چهرهاش نشست. چارلی با گرمی به او لبخند زد. ظاهرا شیرها هم همینطور. شیر جوان که میخواست حرفهای کلودیو را بشنود، سعی میکرد یواشکی به جلو قایق بیاید. چارلی طوری نگاهش کرد که یعنی: جلب توجه نکن! شیر جوان فقط نوک زبانش را برای او بیرون آورد و گفت: خوب، معلومه! جای تو که خوبه! اما من هم دلم میخواد اون شیر ششبال رو ببینم!...»
سومین جلد از این مجموعه نیز در ادامه دو جلد دیگر داستان زندگی چارلی را از زمانی روایت میکند که بالاخره او و والدینش بعد از ماجراهای فراوان به هم رسیده بودند و در مهمانسرای بسیار زیبای ریاضالامیره در شهر الصوره واقع در ساحل شمال آفریقا در خاک کشور مراکش اقامت دارند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: «ماگدالن از شدت نگرانی، لپش را میجوید. البته عاقلانهترین کار این بود که «آنبا» تنها به جزیره برود و او را با خود نبرد، چون ممکن بود جاسوسهای اتحادیه آنجا باشند و گزارش بدهند که مردی سیاهپوست و زنی سرخمو را با هم دیدهاند. با این حال دلش راضی نمیشد شوهرش را تنها بگذارد. از شدت ناراحتی مشتش را بست و ناخنهایش را در کف دستش فرو کرد...»
مجموعه سه جلدی«شیربان» که در شمار آثار فانتزی برای نوجوانان گنجانده میشود را مهرداد تویسرکانی با زربانی ساده و روان به فارسی برگردانده و انتشارات قدیانی، آن را با شمارگان 1100 نسخه و بهای17 هزار تومان برای هر جلد منتشر کرده است.
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