آمريكا پايگاه هوايي خود در ازبكستان را ترك مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، يك منبع ارشد آمريكايي اعلام كرد: ارتش آمريكا يك پايگاه نظامي هوايي خود در ازبكستان را طبق درخواست مقامات اين كشور و بدون هيچ گونه بحثي ترك خواهد كرد.

دان فرايد (Dan Fried) معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور اروپا و اورآسيا در پي ديدار با اسلام كريم اف رئيس جمهور ازبكستان درجمع خبرنگاران گفت: ما قصد داريم بيش از اين با دولت ازبكستان گفت وگو نكنيم و پايگاه هوايي خود در اين كشور را تخليه نماييم.

فرايد همچنين تاييد كردكه واشنگتن عليرغم اعتراض هاي اعضاي كنگره، 23 ميليون دلار براي استفاده ازپايگاه هوايي "كارشي- خان آباد" (Karshi-Khanabad) به دولت ازبكستان پرداخت خواهد كرد.

بنابر اين گزارش ، اسلام كريم اف رئيس جمهوري ازبكستان روز گذشته با فريد ديدار كرد، دراين ديداردو طرف در باره روابط آمريكا -ازبكستان ومسائل مربوط به امنيت منطقه اي به بحث و تبادل نظرپرداختند. وي گفت : درديدار با كريم اف برخي اختلاف نظرها وجود داشت. ما درباره تمام موضوعات توافق نكرديم.

شايان ذكر است كه در پاييزسال 2001، آمريكا فرودگاه خان آباد را از ازبكستان اجاره كرد و در آن يك پايگاه نظامي براي انجام عملياتهاي ضد تروريستي در افغانستان احداث نمود .



درماه جولاي سال جاري ، وزارت امورخارجه ازبكستان طي يادداشتي به سفارت آمريكا در اين كشور، خواستارخروج نظاميان آمريكايي ظرف 180روز شد. درهمين ماه ، سازمان همكاري شانكهاي كه ازبكستان يكي ازاعضاي آن محسوب مي شود ضمن انتشار بيانيه اي با يادآوري ضرب الاجلي خواستار خروج نظاميان آمريكايي از اين كشور شد .



در26 آگوست سال جاري ، پارلمان ازبكستان تصميم دولت مبني بر خروج نظاميان آمريكايي را تصويب كرد . ازبكستان در ماه ژوييه ، 6 ماه به آمريكا فرصت داد تا اين پايگاه هوايي را ترك نمايد.

اين در حالي است كه در ماههاي گذشته روابط آمريكا و ازبكستان داراي تنش هاي فراواني بوده است.