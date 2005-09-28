" آينه دروغ مي گويد " به پيشخوان آمد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، رمان « آينه دروغ مي گويد » ، نوشته فاطمه حاجي بنده ، در 399 صفحه ، شمارگان 3300نسخه و بهاي 3800 تومان به تازگي و به مناسبت هفته دفاع مقدس ، توسط انتشارات قدياني به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

اين رمان در مدت بيش از دو سال و در يازده فصل به تاليف در آمده است . روايت اين داستان با آغاز جنگ تحميلي و بمباران فرودگاه مهرآباد در 31 شهريور ماه 1359 ، شروع مي شود .

به گزارش مهر ، فاطمه حاجي بنده ، مولف اين كتاب متولد سال 1363، است و اين نخستين تجربه جدي نويسندگي او محسوب مي شود .

داستان اين رمان از اين قرار است كه : حبيبه دختر ابوفايز ، بعد از هفت سال ، از ايران به عراق باز مي گردد و به اجبار با افسري جاه طلب به نام لطيف ازدواج مي كند .

حضور لطيف در ميدان جنگ و ارتباط نزديك او با سركردگان ارتش عراق ، حقاقي وحشتناكي از جنگ و حاكميت خودكامه صدام را براي حبيبه روشن مي سازد.

به گزارش مهر ، لايه ديگري از روايت اين رمان مربوط به يادداشت هاي سجاد ، رزمنده اي ايراني است كه حال و هواي سال هاي جنگ را از نگاه مردم ايران در آن سوي ديد حبيبه در رمان « آينه دروغ مي گويد » ، به خواننده نشان مي دهد .