نبود رياكاري، دو رويي و فريبكاري جبهه را جبهه كرد// در برخي موارد با مباني دفاع مقدس فاصله گرفته ايم // جامعه و انسان هاي دوران دفاع مقدس تافته جدا بافته اي نبودند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر محمد باقر قاليباف در مراسم بزرگداشت 350 شهيد دفاع مقدس در مصلي شميرانات، خطاب به جواناني كه جنگ را نديدند گفت: جامعه تلاش دارد تا چنين ترسيم كند كه افراد به جنگ و جبهه رفته انسانهاي خاص و تافته جدابافته اي بودند و در محيط هاي خاصي تربيت شدند و مطالعات دقيقي در مورد جنگ داشتند به همين دليل فرماندهان جنگ افراد استثنايي و با نبوغي بودند.

وي در ادامه افزود: برخلاف ترسيم هاي صورت گرفته خيلي از بچه هاي جنگ در فضاي فرهنگي اجتماعي قبل از انقلاب كه بسيار بدتر از جامعه امروز ايران بود و خيلي از رزمندگان در محل زندگي شان افراد شري هم بودند و يا اينكه نمازها و واجبات را هم به جا نمي آوردند اين نبود كه بچه هاي جنگ همه افراد درس خوان يا تنبل بوده اند لذا به گونه اي فضاي جامعه ايران در زمان جنگ را مي سازند كه امروز با آن فضا فاصله زيادي داريم.

به گفته وي، اين همه افتخار و تربيتي كه از جنگ نصيب ما شد و در تاريخ ماند به اين جهت بود كه در دوران دفاع مقدس فرهنگي به نام "فرهنگ بسيجي" توليد شد البته فرهنگ بسيجي تنها به چفيه انداختن يا پيشاني بند بستن نيست يا اينكه به پايگاه مقاومت برويم و بگوييم بسيجي هستيم برخورداري از اين ويژگي ها دليلي بر داشتن فرهنگ بسيجي نيست .

شهردار تهران در ادامه تصريح كرد: هر چند همه اينها نمادهايي از فرهنگ بسيج ، ايثار و شهادت است ، معني فرهنگ مذكور آن است كه افراد درهر پست ، مقام و جايگاهي كه مشغول انجام وظيفه است خودش و منافع اش را فراموش كرده و به ياد خدا باشد نه اينكه تمام نمادهاي بسيجي را براي حفظ و ارتقاي جايگاه اش استفاده كند.

وي اضافه كرد: اگر در زمان جنگ افراد از نقاط مختلف با فرهنگ هاي گوناگون به جنگ مي آمدند اين فرهنگ بسيجي بود كه همه آنها را يك زبان و يك دل مي كرد و همه از يكديگر در دادن جان سبقت گرفته و هرگز براي گرفتن مقام و مسئوليت درگير نمي شدند.

قاليباف در ادامه افزود: فرهنگ بسيجي ، روابط رزمندگان را در جبهه انساني و اسلامي مي كرد و اجازه نمي داد در آن فضا ناخالصي ، رياكاري ، نفاق ، دو رويي ، دروغگويي و فريبكاري ورود پيدا كند اينها بود كه جبهه را جبهه كرد و شهدا را خدايي كرد و همه يكصدا دل از دنيا كندند.

وي با تاكيد بر اينكه رزمندگان دوران دفاع مقدس با مطالعه كتاب و توصيه به چنين مقام رفيعي نرسيده بودند اظهار داشت: افرادي كه از چنين فرهنگي دور مي شوند حاضرند دروغ ، تهمت ، ريا ، فريب و فرهنگ غير اسلامي را در جامعه گسترش دهند.

وي تصريح كرد: اگرفرهنگ جامعه، غير خدايي وغير اسلامي شود بايد پذيرفت كه من رزمنده دوران دفاع مقدس نيز از تمام باورهاي خود برگشته و آلوده دنيا شوم و بازماندگان جبهه و جنگ نيز در چنين فضايي از گذشته خود پشيمان مي شوند.

وي رشد ناعدالتي در شئونات مختلف جامعه ، تشديد شكاف طبقاتي و فقر و .. را در جامعه امروز ايران ناشي از دوري جستن ازفرهنگ بسيجي عنوان كرد و گفت: اگر امروز بازماندگان دوران جنگ ، خانواده هاي شهدا و ايثارگران و جوانان از ما دلخور هستند به دليل اين است كه در برخي موارد با مباني دفاع مقدس فاصله گرفته ايم و يا اينكه آنچه مي بينند با آنچه شنيده بودند متفاوت است در حاليكه در زمان جنگ و جبهه گفتار و كردار با يكديگر متفاوت نبود.

به اعتقاد شهردار تهران ، اگر فرهنگ بسيجي ، شهادت و ايثار درتمام شئونات جامعه و در بين مسئولان رشد و نمو پيدا كند به طور قطع كارآمدي، افتخار و عزتمندي به سراغ ما خواهد آمد و اگر تمام دشمنان هم دست به دست هم دهند تا موفق نشويم به طور قطع با فرهنگ بسيجي موفق مي شويم.

دكتر قاليباف با اشاره به اينكه رزمندگان دوران دفاع مقدس بايد پايبند به اصول خود باشند تصريح كرد: آن اصول با فريبكاري و دو رويي به پيش نمي رود و در مقابل اگر فرهنگ بسيجي در جامعه زنده شود ديگر نبايد نگران جوانان ،رشد ناامني اجتماعي و اخلاقي ، هجوم دشمنان قسم خورده نظام باشيم.

وي در خاتمه ظاهرسازي و فريبكاري را بزرگترين خطر براي انقلاب و نظام برشمرد و تصريح كرد:نبايد اجازه داد دورويي ، دوگانگي و فريبكاري در جامعه ظاهر شد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اين مراسم كه جمعي از رزمندگان دوران دفاع مقدس ، خانواده هاي شهدا و ايثارگران ، جانبازان جنگ تحميلي و فرماندهان سپاه حضور داشتند برخي از حاضران در مراسم و از يادگاران دوران دفاع مقدس به بيان خاطرات شيرين و تلخ آن روزگاران تاريخي پرداختند كه از جمله آنها سردار عسكري قائم مقام لشكر 27 محمد رسول الله بود.