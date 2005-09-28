شهرداريها تا پايان امسال 50 ميليارد تومان اوراق مشاركت مي فروشند

مهندس ابوالفضل موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : آيين نامه فروش اوراق مشاركت توسط شهرداريها نوشته شده و به دولت ارايه گرديده است .

وي با اشاره به اينكه منتظر تصميم گيري كميسيون هاي مربوطه در هيات دولت هستيم ، تصريح كرد : براي اينكه بتوانيم در قالب قانون استفاده از اوراق مشاركت كه به تصويب بانك مركزي مي رسد ، عمل نماييم ، بايستي طرحها و پروژه هايي تعريف شود .

موسوي به احياي بافت هاي فرسوده به عنوان يكي از پروژه هاي شهري پيش بيني شده در تهيه اوراق مشاركت از سوي شهرداريها اشاره كرد و افزود : در حال حاضر فقط منتظر تصويب آيين ناه در دولت هستيم كه پس از آن مراحل فروش اوراق مشاركت آغاز خواهد شد .

معاون امورشهرداريهاي سازمان شهرداريها و دهياريها ، اظهار اميدواري نمود تا پايان امسال ، شهرداريهاي كشور بتوانند 50 ميليارد تومان اوراق مشاركت بفروشند .

وي در عين حال اذعان داشت : بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته ، اين مقدار اوراق مشاركت در سال آينده به دو برابر افزايش خواهد يافت .

موسوي همچنين اعلام كرد : هنوز سهم شهرداري تهران از 50 ميليارد تومان اوراق مشاركت مشخص نشده است .