3 هزار مصري در قاهره دست به تظاهرات زدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، روزگذشته در واكنش به مراسم تحليف حسني مبارك رئيس جمهوري مصر كه پنجمين دوره 6 ساله رياست جمهوري خود را رسما آغاز كرد ، حدود 3 هزار مصري در مركز قاهره دست به تظاهرات زدند.

شمار تظاهرات كنندگان كه به دعوت حزب مخالف الكفايه در برابر تنديس "طلعت حرب "- از مبارزان مصري در برابر استعمار انگلستان درقرن بيستم -، صدها تن بود اما پس از مدتي بر تعداد تظاهرات كنندگان افزوده شد به طوري كه تردد در خيابان هاي اصلي قاهره به سختي انجام مي شد. تظاهرات كنندگان نوار زرد رنگي را در دست داشتند كه رنگ حزب الكفايه بود وفرياد مي زدند انتخابات رياست جمهوري 7 سپتامبر (16 شهرويور) باطل است.

تظاهرات كنندگان خشمگين عليه مبارك فرياد مي زدند: به خداوند بلند مرتبه قسم ياد مي كنيم كه تو هرگز وارث ما نخواهي شد و جمال مبارك و سوزان مبارك (پسر وهمسر حسني مبارك) هرگزبر ما حكومت نخواهند كرد به خدا سوگند تورا مجبور مي كنيم كه از حكومت دست برداري.

خبر ديگر از مصر اينكه محاكمه ايمن نور رهبر حزب الغد كه قرار بود روز گذشته دردادگاه محاكمه شود به تاخير افتاد . ايمن نور 40 ساله به تقلب در تاسيس حزب الغد درسال گذشته متهم شده ؛ وي تمامي اين اتهامات را رد كرده است.

نور در انتخابات رياست جمهوري مصر پس از"حسني مبارك" در رتبه دوم قرار گرفت وي "مبارك" را به تقلب در انتخابات متهم كرد.

شايان ذكر است ؛ انتخابات رياست جمهوري مصر با 9 رقيب پس از24 سال براي اولين بار بود كه از طريق انتخابات برگزار شد.