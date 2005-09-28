در نشست مطبوعاتي پيرامون دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس مطرح شد : جشنواره سينماي دفاع مقدس نبايد فرعي و ساده تلقي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، نخستين نشست مطبوعاتي پيرامون دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس با حضور "محمدرضا شرف الدين، دبير جشنواره و اهالي مطبوعات برگزار شد.

"محمدرضا شرف الدين"، دبير جشنواره در اين نشست با اشاره به اين كه جشنواره دفاع مقدس از سال 1362 شكل گرفته است، گفت: جشنواره سينماي دفاع مقدس با آثاري از سينماگراني كه از دل ميدان جنگ برآمده بودند، شكل گرفت. البته تا دوره نهم روند اين جشنواره مثبت و تاثيرگذار بود و مي توان نقاط عطف سينماي ايران را به لحاظ كمي و كيفي در سينماي دفاع مقدس ارزيابي كرد. جشنواره سينماي دفاع مقدس، جشنواره اي پايدار و ملي براي سينماي ما است و اهميت آن را مي توان از طريق پيوند تنگاتنگي كه با فرهنگ اسلامي دارد، پي برد. تنوع سوژه و موضوعات در سينماي دفاع مقدس از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي افزود: جشنواره سينماي دفاع مقدس هر سال باشكوه تر از سال قبل برگزار مي شود و به لحاظ كيفي با ارتقاء روبرو بوديم. بنابراين اين جشنواره را نبايد به شكل ساده و جشنواره اي فرعي تلقي كنيم. بايد از نظر فرهنگ ملي اهميت خاصي قائل شويم.

وي با اشاره به اهداف جشنواره گفت: شناسايي و معرفي آثار برتر توليد شده از سال 1382 تا كنون اعم از فيلم هاي سينمايي، مجموعه هاي تلويزيوني، فيلم هاي كوتاه و آثار پويانمايي به منظور تجليل از هنرمندان آثار برتر، تاثيرگذاري بر مضامين و محتواي فيلم هاي دفاع مقدس، ايجاد رغبت درسرمايه گذاري و گرايش سازمان ها و تهيه كنندگان به توليد فيلم هاي دفاع مقدس، ايجاد تعامل بيشتر با دست اندركاران سينما و صدا و سيما جهت ارتقاء سطح كيفي اين گونه آثار، شناخت مشكلات توليد اين گونه آثار به منظور تلاش در جهت رفع نارسايي هاي مربوطه، تجليل از فيلمنامه و طرح و ايده سينمايي به منظور افزايش كمي اين گونه آثار، ترغيب و تشويق فيلمسازان كوتاه و مستند به توليد آثار، انتخاب و تجليل از بهترين آثار سينمايي توليد شده دوران 25 ساله دفاع مقدس از اهداف اين جشنواره است.

شرف الدين خاطر نشان كرد: اين جشنواره از اول تا پنجم آذر ماه سال 1384 در تهران برگزار مي شود و فيلم هاي سينمايي، فيلم هاي كوتاه، فيلم هاي نيمه بلند، كليپ، سريال، فيلم مستند از بخش هيا مختلف جشنواره است. البته امسال دو بخش ديگر با عناوين قلم زرين و بخش ويژه بهترين هاي تاريخ سينماي دفاع مقدس را اضافه كرديم. در بخش قلم زرين به فيلمنامه هاي كوتاه، نماهنگ ها، خلاصه فيلمنامه هاي نيمه بلند كه 1 تا 40 دقيقه است، اهميت داده ايم. بخش ويژه بهترين هاي تاريخ سينماي دفاع مقدس نيز براي نخستين بار در ساختار جشنواره طراحي و پيش بيني شده است، پانصد نفر از منتقدان، كارگردانان، تهيه كنندگان، نويسندگان و مديران فرهنگي كشور در اين بخش در قالب هيات داوري نا متمركز از طريق پرسشنامه و فرم هاي آماده شده، پنج فيلم برگزيده و پنج كارگردان برگزيده را معرفي مي كنند.

وي در ادامه اشاره كرد: در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه خبري مبني بر تعطيلي جشنواره سينماي دفاع مقدس مطرح شد كه بايد عنوان كنم كه اين تعطيلي براي آن مقطع بود. ما قصد داشتيم جشنواره را در يك زمان بهتر برگزار كنيم تا به لحاظ كيفي جشنواره در يك شرايط ايده آل باشد و آقاي حيدريان صلاح ديدند كه انجمن سينماي دفاع مقدس مسوول برگزاري اين جشنواره باشند، به همين دليل فعاليت هاي اوليه انجام شد.حتي قائم مقام جشنواره آقاي فراورده حضور داشتند و همكاري خود را انجام دادند، فقط از مسووليت خود كناره گيري كردند. شوراي سياست گذاري انجمن نيز تصميم گرفت كه جشنواره در آن مقطع متوقف شود و قرار شد كه بعد از تغييراتي كه در سيستم اجرايي دولت وجود داشت، برگزار شود. ما در طول اين مدت رايزني هاي خود را با كميسيون فرهنگي مجلس انجام داديم.

وي افزود: شوراي سياست گذاري جشنواره نيز شامل فارابي، به نمايندگي از معاونت سينمايي وزرات فرهنگ و ارشاده اسلامي ، صدا و سيما، حوزه هنري سازمان تبليغات، بنياد نشر آثار و نشر دفاع مقدس و معاونت فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح است.