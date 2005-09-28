ياسمين سينايي درگفتگو با "مهر " : مخاطبان اروپايي، انتظار آثار برجسته از ايران را نداشتند

" ياسمين سينايي " - دختر خسرو سينايي كارگردان سينما - كه به هنر مجسمه سازي مي پردازد، در گفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر " با اعلام اين مطلب گفت : حدود ده هنرمند در نمايشگاهي كه به تازگي در شهر ليسبون پرتغال برگزارشده است ، شركت كرده اند و هر يك به ارائه چند اثر نقاشي و مجسمه پرداخته اند . با توجه به زماني كه ازبرگزاري نمايشگاه گذشته ثابت شده است كه مخاطبان اروپايي چقدر نسبت به اين آثار توجه نشان داده اند .

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا براي برگزاري اين نمايشگاه ، كشور پرتغال مورد انتخاب قرارگرفت تصريح كرد : مدتي پيش " مارگريت روا" مدير موزه "آب" در پرتغال از طرف موزه هنرهاي معاصر به تهران دعوت شد . اين خانم با مشاهده آثار تجسمي برخي هنرمندان ، تصميم گرفت تا آنها را در يك نمايگشاه گروهي در شهر ليسبون پرتغال شركت دهد.





اثر: ياسمين سينايي

اين مجسمه ساز افزود : در طي بازديدي كه رايزن فرهنگي كشور پرتغال از نمايشگاه به عمل آورد ، مشخص شد كه بازتاب آثار درنظر مخاطباني كه از نمايشگاه بازديد كرده اند ، مطلوب بوده است . مي توان گفت ، مخاطبان پرتغالي اصلا انتظار ديدن چنين آثاري را از ما ايرانيان نداشتند.

وي گفت : ما نيز قراربود به عنوان صاحبان آثارمان به ليسبون سفركنيم و در اين نمايشگاه حضور داشته باشيم اما متاسفانه به دليل وجود مشكلات فراوان ، موفق به سفرنشديم .

" سينايي " تصريح كرد : من به شخصه در اين نمايشگاه ، سه اثر مجسمه هايم را كه " فرشته " نام دارند ، به معرض نمايش گذاشته ام . هم چنين بنا به خواست باطني خود، يكي از مجسمه هاي خود را به موزه "آب" اهداء مي كنم . هم چنين،" گيزلاسينايي " - مادرم نيز دراين نمايشگاه به ارائه سه تابلوي نقاشي كهنه پرداخته است . اين سه تابلو به سبك نقاشي هاي كهنه روي ديوار كه دراصفهان نيز وجود دارد ، تصوير شده است .





اثر: علي ترقي جاه

در اين نمايشگاه گروهي كه ازنوزدهم سپتامبر " 29 شهريورماه "در موزه "آب " ليسبون كشور پرتغال برگزارشده است، " ايرج زند " ، " علي ترقي جاه "، " محمدعلي ترقي جاه "، " فرشيد مثقالي " ، " حسين ماهر "، " پانته آ رحماني "، " الهه حيدري "،" شهلا حبيبي "، " گيزلا سينايي "، " ياسمين سينايي " و "آل محمد تاتاري " به ارائه آثار مجسمه و نقاشي پرداخته اند . دركنار آثار اين هنرمندان ، برخي فيلم هاي " خسروسينايي " نيز نشان داده ميشود.

گفتني است اين نمايشگاه گروهي بعد برگزاري در شهر ليسبون ، به پرتو سفرمي كند و دراين شهر پرتغال هم داير مي شود. نمايشگاه آثارهنرمندان ايراني در كشور پرتغال ، تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.