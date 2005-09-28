۶ مهر ۱۳۸۴، ۹:۳۰

ياسمين سينايي درگفتگو با "مهر " : مخاطبان اروپايي، انتظار آثار برجسته از ايران را نداشتند

با افتتاح نمايشگاه آثار هنرمندان تجسمي ايراني در كشور پرتغال، مخاطبان زيادي از اين نمايشگاه استقبال كردند. مخاطباني كه هرگز انتظار نداشتند، هنرمندان ايراني، چنين آثار ارزنده اي ارائه دهند .

" ياسمين سينايي " - دختر خسرو سينايي كارگردان سينما - كه به هنر مجسمه سازي مي پردازد،  در گفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر " با اعلام اين مطلب گفت : حدود ده  هنرمند در نمايشگاهي كه به تازگي در شهر ليسبون پرتغال برگزارشده است ، شركت كرده اند  و هر يك به ارائه چند اثر نقاشي و مجسمه پرداخته اند . با توجه به زماني كه ازبرگزاري نمايشگاه گذشته ثابت شده است كه مخاطبان اروپايي  چقدر نسبت به اين آثار توجه نشان داده اند .

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا براي برگزاري اين نمايشگاه ، كشور پرتغال مورد انتخاب قرارگرفت تصريح كرد :  مدتي پيش " مارگريت روا" مدير موزه "آب" در پرتغال از طرف موزه هنرهاي معاصر به تهران دعوت شد . اين خانم با مشاهده آثار تجسمي برخي هنرمندان ، تصميم گرفت تا آنها  را در يك نمايگشاه گروهي در شهر ليسبون پرتغال شركت دهد.



اثر: ياسمين سينايي

اين مجسمه ساز افزود : در طي بازديدي كه رايزن فرهنگي كشور پرتغال از نمايشگاه به عمل آورد ، مشخص شد كه بازتاب آثار درنظر مخاطباني كه از نمايشگاه بازديد كرده اند ، مطلوب بوده است . مي توان گفت ، مخاطبان پرتغالي اصلا انتظار ديدن چنين آثاري را از ما ايرانيان نداشتند.

وي گفت : ما نيز قراربود به عنوان صاحبان آثارمان به ليسبون سفركنيم و در اين نمايشگاه حضور داشته باشيم اما متاسفانه به دليل وجود مشكلات فراوان ، موفق به سفرنشديم .

" سينايي " تصريح كرد : من به شخصه در اين نمايشگاه ، سه اثر مجسمه هايم را كه " فرشته " نام دارند ، به معرض نمايش گذاشته ام . هم چنين بنا به خواست باطني خود، يكي  از مجسمه هاي خود را به موزه "آب" اهداء مي كنم . هم چنين،" گيزلاسينايي " - مادرم نيز دراين نمايشگاه به ارائه سه تابلوي نقاشي كهنه پرداخته است . اين سه تابلو به سبك نقاشي هاي كهنه روي ديوار كه  دراصفهان نيز وجود دارد ، تصوير شده است .



اثر: علي ترقي جاه

در اين نمايشگاه گروهي كه ازنوزدهم سپتامبر " 29 شهريورماه "در موزه "آب " ليسبون كشور پرتغال برگزارشده است، " ايرج زند " ، " علي ترقي جاه "، " محمدعلي ترقي جاه "، " فرشيد مثقالي " ، " حسين ماهر "، " پانته آ رحماني "، " الهه حيدري "،" شهلا حبيبي "، " گيزلا سينايي "، " ياسمين سينايي " و "آل محمد تاتاري " به ارائه آثار مجسمه و نقاشي پرداخته اند . دركنار آثار اين هنرمندان ، برخي فيلم هاي " خسروسينايي " نيز نشان داده ميشود.

گفتني است اين نمايشگاه گروهي بعد  برگزاري در شهر ليسبون ، به پرتو سفرمي كند و دراين شهر پرتغال هم داير مي شود. نمايشگاه آثارهنرمندان ايراني در كشور پرتغال ، تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.

