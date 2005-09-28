  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ مهر ۱۳۸۴، ۹:۳۰

مجوز تاسيس داروخانه بايد به متخصص دارو اعطا شود // تاسيس داروخانه توسط افراد غيرمتخصص، به آموزش داروسازي كشور لطمه مي زند

مجوز تاسيس داروخانه بايد به متخصص دارو اعطا شود // تاسيس داروخانه توسط افراد غيرمتخصص، به آموزش داروسازي كشور لطمه مي زند

معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص تجمع دانشجويان داروسازي گفت: نظر بخش آموزشي وزارت بهداشت اين است كه امور فني بايد به متخصصين همان رشته واگذار شود و ديگر افراد كه براي شغل هاي ديگر تربيت شده اند به امور خود بپردازند.

دكتر محمدعلي محققي در گفت و گو با خبرنگار سرويس علوم پزشكي گروه دانشگاهي "مهر" افزود: اين مسايل اگر همچنان ادامه پيدا كند در بعد تحصيلي به روند مسايل آموزشي خدشه وارد مي كند.

وي تصريح كرد: تجمع دانشجويان داروسازي اعتراض به تصميم گيري هاي حرفه اي در خصوص اجازه تأسيس داروخانه توسط افراد غير داروساز است و ارتباطي با مسايل آموزشي ندارد. 

به گزارش "مهر"، دانشجويان دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شيراز در روزهاي دوم و سوم مهرماه همزمان با آغاز سال تحصيلي در اعتراض به اعطاي مجوز تاسيس داروخانه‌ به غيرداروسازان، از رفتن به كلاس هاي درس خودداري كردند.

اين دانشجويان در اين تجمع با اعتراض به حكم ديوان عدالت اداري در خصوص اعطاي اين مجوز خواستار پاسخگويي مسوولان و ارج نهادن به جايگاه داروساز در بخش  سلامت شدند.

طبق قانون پزشكي - دارويي سال 1334هر فردي مي ‌تواند اقدام به تاسيس درمانگاه، بيمارستان، آزمايشگاه و داروخانه كند. بر اساس ماده 2 اين قانون براي اقدام به تاسيس داروخانه، دكتر داروساز بايد به عنوان مسوول فني داروخانه معرفي شود.

کد مطلب 234793

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها