مجوز تاسيس داروخانه بايد به متخصص دارو اعطا شود // تاسيس داروخانه توسط افراد غيرمتخصص، به آموزش داروسازي كشور لطمه مي زند

دكتر محمدعلي محققي در گفت و گو با خبرنگار سرويس علوم پزشكي گروه دانشگاهي "مهر" افزود: اين مسايل اگر همچنان ادامه پيدا كند در بعد تحصيلي به روند مسايل آموزشي خدشه وارد مي كند.

وي تصريح كرد: تجمع دانشجويان داروسازي اعتراض به تصميم گيري هاي حرفه اي در خصوص اجازه تأسيس داروخانه توسط افراد غير داروساز است و ارتباطي با مسايل آموزشي ندارد.

به گزارش "مهر"، دانشجويان دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شيراز در روزهاي دوم و سوم مهرماه همزمان با آغاز سال تحصيلي در اعتراض به اعطاي مجوز تاسيس داروخانه‌ به غيرداروسازان، از رفتن به كلاس هاي درس خودداري كردند.

اين دانشجويان در اين تجمع با اعتراض به حكم ديوان عدالت اداري در خصوص اعطاي اين مجوز خواستار پاسخگويي مسوولان و ارج نهادن به جايگاه داروساز در بخش سلامت شدند.

طبق قانون پزشكي - دارويي سال 1334هر فردي مي ‌تواند اقدام به تاسيس درمانگاه، بيمارستان، آزمايشگاه و داروخانه كند. بر اساس ماده 2 اين قانون براي اقدام به تاسيس داروخانه، دكتر داروساز بايد به عنوان مسوول فني داروخانه معرفي شود.