۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۳

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با "مهر" :

آيين نامه بودجه وام بازنشستگان به سازمان بازنشستگي ابلاغ شده است// سازمان بازنشستگي نسبت به پرداخت وام بازنشستگان اقدام كند

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه آيين نامه بودجه وام بازنشستگان به سازمان بازنشستگي ابلاغ شده است ، تاكيد كرد : سازمان بازنشستگي كشوري بايد نسبت به پرداخت وام بازنشستگان اقدام كند .

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : آيين نامه نحوه و ميزان پرداخت وام بازنشستگان كشوري تهيه شده و بر اين اساس سازمان بازنشستگي كشوري مي تواند پرداخت وام بازنشستگان را در سال 84 آغاز نمايد .

وي افزود : در ارتباط با وام بازنشستگي تفاهمي ميان صندوق بازنشستگي كشوري و بانك ملي صورت گرفته بنابراين مشكلي در خصوص پرداخت وام وجود ندارد.

يارمند به امضاء آيين نامه نحوه پرداخت و ميزان وام بازنشستگان در سازمان مديريت اشاره و تصريح كرد: آيين نامه بودجه وام بازنشستگي كشوري مدتها پيش توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به امضاء رسيده و به سازمان بازنشستگي ابلاغ شده است و اعلام عدم ابلاغ آيين نامه از سوي سازمان مديريت نادرست است.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطر نشان كرد : در صورتي كه مشكل خاصي ميان بانك و سازمان بازنشستگي كشوري وجود نداشته باشد سازمان بازنشستگي  با بودجه در اختيار نمي تواند از واگذاري وام به بازنشستگان خودداري نمايد .

کد مطلب 234794

