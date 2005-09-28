كيفيت توليد علم جهاني در ايران، 4/1 برابر علم جهاني است // علم بايد جهاني توليد و بومي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر موسوي موحدي استاد و پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران گفت : كشورهاي توليد كننده علم، توليد كننده تكنولوژي هم هستند و به عنوان كشورهاي مرفه و قدرتمند محسوب مي شوند و به سمت اقتصاد و دانش مداري پيش مي روند .

اين استاد دانشگاه اضافه كرد : هر كار خوب و سامان يافته از يك نظريه يا تئوري متغن و يا از يك انديشه پاك نشات مي گيرد پس بايد دكترين هاي ما خوب و آزمايش شده باشند.

وي مقوله توليد علم را جهاني دانست و گفت : شكستن مرزهاي دانش در پيش روي جهان است و علم بايد جهاني توليد و سپس كاربرد آن در كشور بومي و محلي شود.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد : موضوع علم لايتناهي است و به همه جهان تعلق دارد ولي بايد آن را براي جامعه و نيازهاي آن كاربردي كرد؛ يك جامعه توليد كننده علم بهتر مي تواند آن را مصرف كند. در حال حاضر نقش پژوهش چونان مورد پذيرش قرار گرفته كه هرگونه سياستگذاري رهبران كشورهاي پيشرفته از يافته هاي پژوهشگران در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و صنعتي سرچشمه مي گيرند.

دكتر موسوي موحدي يادآور شد: به كارگيري دانش توسط نيروي انساني توسعه يافته، زيربناي توسعه همه جانبه و پايدار است از اين رو توجه به توسعه كيفي مراكز آموزش عالي از اهميت بالايي برخوردار است. دولت ها بهتر است از توسعه علمي به عنوان زيربناي ساير تو سعه هاي ملي حمايت كنند تا كشور از نابساماني ها رها شود و به سمت قدرت و امنيت پيش برود.

وي بزرگترين سرمايه دانشگاهها را دانشمندان، استادان، دانشجويان و نخبگان دانست كه دانش خود را به نوآوري و فناوري جهت دستيابي به كارآفريني كيفي تبديل مي كنند.

اين استاد دانشگاه يادآور شد : روند پيشرفت در توليد علم چنان است كه رتبه ايران از نظر تعداد مقالات نمايه شده در ISI در سال 2002 ، 44 مورد، در سال 2003، 42 مورد، در سال 2004 ، 41 مورد و تا فوريه 2005 به 45 مورد رسيده است. از نظركيفي متوسط ISI؛ مقالات چاپ شده ايران در سال 2004 برابر 57/1 و همين موضوع براي جهان برابر 19/1 در همان سال است، پس كيفيت توليد علم جهاني ايران نزديك به 4/1 برابر علم جهاني است.

دكتر موسوي موحدي گفت : بي دليل نيست كه مجله Science در شماره اخير خود به موضوع جهش علمي در ايران اشاره مي كند و دو موضوع كليدي را مورد بحث قرارمي دهد: آيا انقلاب اسلامي علمي در حال وقوع است و دانشمندان ايران به تدريج دارند خود را به سطح جهاني مي رسانند.

وي در پايان پيشنهاداتي از جمله ايجاد فضاي نخبه پروري در كشور، ايجاد مركز ملي اطلاعات علمي به سوي الكترونيكي، احداث مركز بي تا بيس هاي علمي، ايجاد فضاي مطلوب براي استقرار دانشمندان ايران و ديگر ملل جهان براي ارتقاي دانش، معرفت و اخلاق را مطرح كرد.