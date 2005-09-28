دولت در ابلاغ مصوبه پرداخت وام به دانشجويان كم بضاعت كوتاهي كرده است

شهريار مشيري در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : قبل از پايان سال 1383 مجلس شوراي اسلامي مصوب كرده بود دولت به دانشجويان كم بضاعت وام دانشجويي اعطا كند تا بتوانند بر اساس آن شهريه خود را پرداخت كنند.

وي افزود : بر اساس اين مصوبه دانشجويان بايد پس از فراغت از تحصيل و در زمان اشتغال وام هاي دريافتي را به صورت اقساط به دولت يا بانك وام دهنده بازگردانند.

نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : در كشورهاي اروپايي و آمريكا، دولت به تمام دانشجويان اعم از دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي با كمك بانك وام اعطا مي كند، در واقع در اين كشورها شهريه دانشجويان توسط دولت پرداخت مي شود و دانشجويان بدهكار دولت مي شوند.

مشيري يادآور شد : در مدرك اين دانشجويان بدهكار بودن آنها به دولت مشخص شده و دانشجويان پس از فراغت از تحصيل وام هاي دريافتي را به دولت بازمي گردانند.

وي افزود : اين امر سبب مي شود هيچ دانشجويي به دليل مشكل بودجه و مالي از تحصيل محروم نشود و همه افراد جامعه بتوانند از تحصيلات آكادميك برخوردار شوند.

نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : متاسفانه دولت هنوز اين مصوبه را ابلاغ نكرده است و هيئت رئيسه مجلس بايد اين موضوع را پي گيري كند.

وي يادآور شد : اين موضوع به تصويب رسيده بود تا در سال تحصيلي جاري دانشجويان و خانواده هاي آنها دغدغه شهريه و تحصيل فرزندان خود را نداشته باشند كه متاسفانه دولت در ابلاغ آن كوتاهي كرده است.