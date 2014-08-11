به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کوابیان رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به جلسه شب گذشته تشکل سیاسی متبوعش، اظهار داشت: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به وقوع حادثه دلخراش سقوط هواپیمای ایران 140 ابراز تأسف و با خانوادههای کشته شدگان ابراز همدردی کردند.
وی افزود: ما ضمن آرزوی سلامت مصدومان این حادثه خواستار پیگیری جدی مسؤولات ذیربط نسبت به دلایل و علل این سانحه هستیم.
رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مورد راهاندازی خانه احزاب نیز گفت: علاوه بر اصلاحطلبان اکثر احزاب اصولگرا نیز به دنبال راهاندازی خانه احزاب هستند و امیدواریم که هرچه سریعتر با همکاری وزارت کشور شاهد برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب باشیم.
کواکبیان در ادامه خاطرنشان کرد: در این نشست گزارش کمیته سیاسی مبنی بر تطبیق شرایط احراز ماده 12 آئیننامه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مورد عضویت جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران مطرح شد و با عنایت به اینکه این جمعیت با دبیرکلی خانم فاطمه راکعی در هشت استان کشور فعالیت دارد و علاوه بر برگزاری مجمع عمومی چند دوره تاکنون شورای مرکزی نیز تشکیل داده است پس از رأیگیری به اتفاق را به عضویت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درآمد.
وی در پایان از بررسی دستورالعمل کار گروه انتخابات شورای هماهنگی در یک نشست فوقالعاده در دو هفته آینده خبر داد تا این کار گروه احتمالاًبه کمیته ارتقاء یابد و دبیران کل تمامی اعضای شورا به عضویت آن در آمده تا با اختیارات تام بتوانند در زمینه انتخابات تصمیمگیری کند.
کواکبیان :
اکثر احزاب اصولگرا درپی احیای خانه احزاب هستند/ یک عضو به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اضافه شد
رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مورد راهاندازی خانه احزاب گفت: علاوه بر اصلاحطلبان اکثر احزاب اصولگرا نیز به دنبال راهاندازی خانه احزاب هستند و امیدواریم که هرچه سریعتر با همکاری وزارت کشور شاهد برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کوابیان رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به جلسه شب گذشته تشکل سیاسی متبوعش، اظهار داشت: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به وقوع حادثه دلخراش سقوط هواپیمای ایران 140 ابراز تأسف و با خانوادههای کشته شدگان ابراز همدردی کردند.
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