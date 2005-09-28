برنامه هاي هسته اي ايران برخلاف قوانين آژانس نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، " الكساندر روميانتسف " رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه در گفت وگو با روزنامه اتريشي استاندارد تصريح كرد : روسيه همواره حمايت خود را از درخواستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران اعلام كرده است .

وي در ادامه اين گفت وگو خاطرنشان كرد : سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس كه از مدتها پيش مذاكرات هسته اي را با ايران آغاز كرده اند نيز با حمايت آمريكا قطعنامه اي را به آژانس ارائه دادند .

رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه در خصوص ارجاع احتمالي پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل حاضر به هيچگونه اظهارنظري نشد.

" روميانتسف " ابراز اميدواري كرد كه نشست آتي آژانس بين المللي انرژي در ماه نوامبر نتيجه قابل قبولي به همراه داشته باشد .

وي در ادامه اظهار داشت : در شرايط كنوني ارائه ضمانتهاي اجرايي از سوي ايران در خصوص صلح آمبز بودن فعاليتهاي هسته اي اين كشور مي تواند موثر واقع شود .

رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه به استاندارد گفت : ايران حق دارد كه از غني سازي اورانيوم در راستاي اهداف صلح آميز برخوردار باشد اما بيان اين نكته نيز ضرورت دارد كه بايد مدام به اين كشور درباره انجام فعاليت غير متعارف هسته اي دستور داد.

" روميانتسف " همچنين تصريح كرد : نگراني از برنامه هاي هسته اي ايران براي روسيه وجود دارد اما اين امر به معناي عدم همكاري هسته اي مسكو - تهران نيست .

گفتني است ؛ روسيه در راي گيري اخير شوراي حكام به قطعنامه تصويب شده راي مثبت داد .