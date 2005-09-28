  1. سیاست
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۰۹

روميانتسف در گفت وگو با استاندارد:

برنامه هاي هسته اي ايران برخلاف قوانين آژانس نيست

برنامه هاي هسته اي ايران برخلاف قوانين آژانس نيست

رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه با اشاره به برنامه هاي هسته اي ايران اظهار داشت: نگراني از فعاليت هاي هسته اي ايران همواره وجود دارد اما اين به معناي تخلف اين كشور از قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي نيست.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، " الكساندر روميانتسف " رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه در گفت وگو با روزنامه اتريشي استاندارد تصريح كرد : روسيه همواره حمايت خود را از درخواستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران اعلام كرده است .

وي در ادامه اين گفت وگو خاطرنشان كرد : سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس كه از مدتها پيش مذاكرات هسته اي را با ايران آغاز كرده اند نيز با حمايت آمريكا قطعنامه اي را به آژانس ارائه دادند .

رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه در خصوص ارجاع احتمالي پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل حاضر به هيچگونه اظهارنظري نشد.

" روميانتسف " ابراز اميدواري كرد كه نشست آتي آژانس بين المللي انرژي در ماه نوامبر نتيجه قابل قبولي به همراه داشته باشد .

وي در ادامه اظهار داشت :  در شرايط كنوني ارائه ضمانتهاي اجرايي از سوي ايران در خصوص صلح آمبز بودن فعاليتهاي هسته اي اين كشور مي تواند موثر واقع شود .

رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه به استاندارد گفت : ايران حق دارد كه از غني سازي اورانيوم در راستاي اهداف صلح آميز برخوردار باشد اما بيان اين نكته نيز ضرورت  دارد كه بايد مدام به اين كشور درباره انجام فعاليت غير متعارف هسته اي دستور داد.

" روميانتسف " همچنين تصريح كرد : نگراني از برنامه هاي هسته اي ايران براي روسيه وجود دارد اما اين امر به معناي عدم همكاري هسته اي مسكو - تهران نيست .

گفتني است ؛ روسيه در راي گيري اخير شوراي حكام به قطعنامه تصويب شده راي مثبت داد . 

کد مطلب 234801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها