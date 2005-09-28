۶ مهر ۱۳۸۴، ۹:۵۶

480 هزار روستايي در استان مركزي بيمه مي شوند

با اجراي كامل طرح بيمه درماني روستاييان بيش از 480 هزار روستايي در استان مركزي بيمه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك، مدير كل خدمات درماني استان مركزي با بيان اين مطلب  به خبرنگاران گفت: براي اجراي اين طرح در استان مركزي 8 ميليارد تومان اختصاص يافته است و اميد مي رود تا زمان جمع آوري اطلاعات روستاييان با اين مركز و بهورزان همكاري كنند.

دكتر محمود رضا باغي نيا گفت: تاكنون 140 هزار نفر در ثبت نام اوليه شركت كردند و 83 هزار نفر ثبت شده اند كه 77 هزار دفتر چه صادر شده است.

وي مشكل اجراي اين طرح را عدم مطلع بودن كافي روستاييان و همكاري آنان با بهورزان در زمينه اطلاعات مورد نياز عنوان كرد و گفت: از رسانه هاي استان مي خواهيم خدمات درماني را براي اجراي كامل اين طرح ياري كنند.

وي اجرايي شدن بيمه درماني روستاييان را يك كاركارشناسي عنوان كرد و گفت: 23 ميليون روستايي كشور در اين طرح بيمه مي شوند و در طول مسير قوانين آن مي تواند اصلاح شود.

وي نهايت اين طرح را سامان دهي بيمه روستاييان عنوان كرد و گفت: در آينده انواع بيمه ها در اين طرح اذعام مي شود.

باغي نيا به كارگيري پزشكان ، پرستاران و بهورزان و برخي رشته هاي ديگر پزشكي را از مزاياي اين طرح عنوان كرد و گفت: پيش بيني مي شود با اجراي اين طرح 170 تا 190 پزشك نيز استخدام مي شود.

وي تصريح كرد: به ازاي هر دو پزشك يك پرستار و ديگر شاخه هاي پزشكي استخدام مي شوند كه علاوه بر ايجاد زمينه اشتغال پزشكان و همكاران آنان از تلف شدن وقت روستاييان در مسير درمان در شهرها جلوگيري مي كند.

 

