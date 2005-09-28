480 هزار روستايي در استان مركزي بيمه مي شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك، مدير كل خدمات درماني استان مركزي با بيان اين مطلب به خبرنگاران گفت: براي اجراي اين طرح در استان مركزي 8 ميليارد تومان اختصاص يافته است و اميد مي رود تا زمان جمع آوري اطلاعات روستاييان با اين مركز و بهورزان همكاري كنند.

دكتر محمود رضا باغي نيا گفت: تاكنون 140 هزار نفر در ثبت نام اوليه شركت كردند و 83 هزار نفر ثبت شده اند كه 77 هزار دفتر چه صادر شده است.

وي مشكل اجراي اين طرح را عدم مطلع بودن كافي روستاييان و همكاري آنان با بهورزان در زمينه اطلاعات مورد نياز عنوان كرد و گفت: از رسانه هاي استان مي خواهيم خدمات درماني را براي اجراي كامل اين طرح ياري كنند.

وي اجرايي شدن بيمه درماني روستاييان را يك كاركارشناسي عنوان كرد و گفت: 23 ميليون روستايي كشور در اين طرح بيمه مي شوند و در طول مسير قوانين آن مي تواند اصلاح شود.

وي نهايت اين طرح را سامان دهي بيمه روستاييان عنوان كرد و گفت: در آينده انواع بيمه ها در اين طرح اذعام مي شود.

باغي نيا به كارگيري پزشكان ، پرستاران و بهورزان و برخي رشته هاي ديگر پزشكي را از مزاياي اين طرح عنوان كرد و گفت: پيش بيني مي شود با اجراي اين طرح 170 تا 190 پزشك نيز استخدام مي شود.

وي تصريح كرد: به ازاي هر دو پزشك يك پرستار و ديگر شاخه هاي پزشكي استخدام مي شوند كه علاوه بر ايجاد زمينه اشتغال پزشكان و همكاران آنان از تلف شدن وقت روستاييان در مسير درمان در شهرها جلوگيري مي كند.