دکتر سید محمد اسماعیل جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این که ثبت نام در پنجمین جشنواره جوان ایرانی، فکر ایرانی پارک علم و فناوری استان سمنان آغاز شد افزود: همزمان با آغاز به کار دبیرخانه این دوره از جشنواره، تارنمای جشنواره توسط واحد پایگاه های اطلاع رسانی روابط‌عمومی طراحی و در نشانی http://iyif.sstp.ir بارگذاری شده است.

وی افزود: در تارنمای این دوره پوستر، آیین نامه جشنواره، زما­ن­بندی جشنواره، اخبار و اطلاع رسانی های جشنواره و ... انجام خواهد شد و علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند از طریق تارنمای جشنواره نسبت به ثبت نام و ارسال مستندات اقدام کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با اشاره به اینکه شرکت کنندگان می توانند طبق سه روش برای شرکت در جشنواره اقدام کنند، اضافه کرد: ثبت نام برخط (online) از این پیوند (اینجا) در تارنمای جشنواره، تکمیل فرم مربوطه (قابل دریافت در بند پنجم صفحه "آموزش ثبت نام و ارسال مستندات"، ارسال به رایانامه iyif@sstp.ir و تکمیل فرم مربوطه (قابل دریافت در بند پنجم صفحه آموزش ثبت نام و ارسال مستندات" و تحویل به یکی از دفاتر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان از جمله این روش ها است.

جلالی از امکان استفاده شرکت کنندگان در جشنواره امسال از میزخدمت برخط (online) تعبیه شده توسط روابط‌عمومی در تارنمای جشنواره خبر داد و گفت: این امکان در سمت راست پایین تمامی صفحات این تارنما قرار داشته و کارشناسان پارک به صورت برخط آماده پاسخگویی به سوالات مخاطبان هستند.

وی ضمن بیان اینکه جشنواره جوان ایرانی، فکر ایرانی در راسـتای حمایت و تجلیل از جوانان خلاق، مبتکر و کارآفرین هرساله توسط پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار می شود و برگزیدگان ضمن دریافت لوح تقدیر و هدایای ارزنده می توانند از امتیاز اولویت برای عضویت و استفاده از حمایت¬های مادی و معنوی آن برخوردار شوند خاطر نشان کرد: مهلت ارسال ایده از 20 مرداد تا 30 مهرماه 1393 خواهد بود.